Details zum „Always on“-Modus beim iPhone 14 Pro sickern durch

Mit Blick auf die Statusleiste auf den neuen iPhone-Modellen wird es der gleichen Quelle zufolge über die neue Notch hinaus nennenswerte Änderungen geben. So soll der zusätzlich zur Verfügung stehende Platz etwa die Anzeige der Mobilfunk-Empfangsstärke nach links bringen, was auf der rechten Seite mehr Platz für eine vollständige Anzeige des Akku-Status lässt.

Die vom Apple-Blog MacRumors veröffentlichten Informationen scheinen aus zuverlässiger Quelle zu stammen. Demzufolge soll der sich der persönliche Sperrbildschirm von iOS 16 auf dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max eng verzahnt mit dem „Always on“-Bildschirm der Geräte zeigen. „Always on“ bedeutet, dass der Bildschirm ähnlich wie wir es von der Apple Watch oder teils auch von verschiedenen Android-Geräten kennen, nie vollständig deaktiviert wird, sondern abgedunkelt an bleibt und bestimmte Informationen über die aktuelle Uhrzeit hinaus auch in diesem Zustand anzeigt.

In diesem Jahr soll ganz offenbar ein „Always on“-Bildschirm einen besonderen Anreiz für den Kauf der Pro-Versionen des iPhone 14 schaffen. Die Funktionserweiterung gilt längst als gesetzt . Kurz vor der Präsentation der neuen iPhone-Modelle am Mittwoch machen nun weitere Details diesbezüglich die Runde.

