AirPods Pro 2: Neue Version soll am Mittwoch kommen

Im Rahmen der technischen Aktualisierung kann man beinahe erwarten, dass Apple gemeinsam mit der neuen Generation der Ohrhörer auch eine überarbeitete neue Version seines auf die Verwendung in Ohr- und Kopfhörern spezialisierten Prozessors H1 vorstellt. Auch ist quasi gesetzt, dass die neue Version der AirPods Pro mit den bereits in den AirPods 3 verbauten Hauterkennungs­sensoren ausgestattet sind und damit eine zuverlässigere Ohrerkennung ermöglichen, als dies bislang mit den einfachen optischen Sensoren der Fall war, die durchaus auch mal die Hosentasche für ein Ohr halten konnten.

Der für Bloomberg tätige und gut mit Apple vernetzte Journalist Mark Gurman hat in seinem letzten Rundbrief an Abonnenten verlauten lassen, dass er erfahren habe, dass Apple die „große Vorstellung“ der neuen AirPods Pro für Mittwoch plant. Gurman geht dabei nicht konkreter auf seine Quellen ein.

