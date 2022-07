iOS 16 bringt spezielle „Always on“-Hintergrundbilder

Die Titelgrafik oben zeigt, wie das mit dem für iOS 16 wiederbelebten Clownfish-Hintergrundbild aussehen könnte. Wohlgemerkt wird es diese Funktion so wie es aussieht allerdings nur beim iPhone 14 Pro und beim iPhone 14 Pro Max geben. Die günstigeren Standardmodelle des iPhone 14 sollen in diesem Jahr nicht nur auf einen neuen Prozessor, sondern teils auch auf neue Funktionen verzichten.

Apple hat sich damit verbunden für das iPhone offenbar eine besonders raffinierte Darstellungsvariante einfallen lassen. Dem Bericht zufolge wird der Bildschirm im „Always on“-Modus hier nicht vollständig abgedunkelt, sondern es erscheint eine dunklere Version des aktuellen Hintergrundbilds, die Apple anscheinend in der aktuellen Beta-Version bereits vorbereitet und mit der Kennung „Sleep“ in die mehrschichtigen Grafiken mit eingebettet hat.

Die neu für Entwickler bereitgestellte vierte Beta-Version von iOS 16 scheint zu belegen, dass wir in diesem Jahr erstmals ein iPhone mit „Always on“-Bildschirm sehen werden. Was bei vielen Android-Geräten längst Standard ist, soll Apple in diesem Jahr mit dem iPhone 14 einführen – allerdings nur mit den teureren Pro-Modellen.

