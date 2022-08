iPhone 14: Neueste Samsung-OLEDs nur bei den Pro-Modellen

Die Trennung zwischen Pro und Standard wird dagegen weitaus deutlicher verlaufen, als dies bislang der Fall war. Damit verbunden bleibt natürlich besonders spannend, wie sich dies alles im Preis niederschlägt. Das iPhone Pro ganz offensichtlich künftig mit einem deutlichen Mehrwert gegenüber dem Standardmodell, was durchaus in einer zusätzlichen Preissteigerung resultieren könnte.

Soweit bislang bekannt, werden wir in diesem Jahr kein neues iPhone mini sehen, sondern stattdessen zwei parallele Linien mit jeweils 6,1 Zoll und 6,7 Zoll Bildschirmgröße. Apple streicht also das kleine Modell mit 5,4 Zoll und beschränkt sich auf die restlichen, auch beim iPhone 13 bereits vorhandenen Maße.

Die Unterscheidung bei den Bildschirmfunktionen deutet ja bereits darauf hin, dass Apple auch in diesem Bereich unterschiedliche Hardware verwenden wird. Als Bestätigung hierfür darf man einen Bericht des Branchenmagazins The Elec sehen, dem zufolge Apple bei den kommenden iPhones auch OLED-Panels mit unterschiedlicher Qualität verwenden wird.

Apples neue iPhone-Modelle werden sich in diesem Jahr wohl erstmals auch deutlich über die Kameraausstattung hinaus unterscheiden. Wir haben bereits gehört , dass nur die teureren Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max Apples neueste Prozessorgeneration A16 an Bord haben werden, während das iPhone 14 ohne Pro weiter mit dem im vergangenen Jahr vorgestellten A15 arbeitet. Auch der wohl in diesem Jahr erstmals mit den neuen iPhone-Modellen verfügbare Always-on-Bildschirm soll den beiden Pro-Modellen des iPhone 14 vorbehalten bleiben.

