EU-Kommission: Ersatzteilpflicht und Energielabel für Smartphones

Die aktuell in Europa eingesetzten Energielabel wurden erst im März 2021 eingeführt und lösten ihre Vorgänger mit teils erweiterten Angaben und einem zusätzlich angebrachten QR-Code ab. Die Umstellung hier befindet sich derzeit noch in vollem Gange.

Ein erster Entwurf der neuen Regulierungsvorgaben, der in dieser Woche in Brüssel aufgetaucht ist und von der Financial Times gesichtet wurde , sieht demnach etwa eine Verpflichtung der im europäischen Wirtschaftsraum aktiven Smartphone-Anbieter vor 15 Kernkomponenten im Rahmen einer Ersatzteilpflicht mindestens fünf Jahre lang zur Verfügung stellen zu müssen.

Insert

You are going to send email to