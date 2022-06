iPhone 14 Pro: Sperrbildschirm-Widgets künftig „Always on“

Der Always-on-Bildschirm des iPhone 14 soll es nun ermöglichen, diese Widgets mit den Zifferblättern der Apple Watch vergleichbar auf dem Sperrbildschirm des Telefons anzuzeigen. Dabei kann man als Nutzer konkret definieren, was auf dem Sperrbildschirm zu sehen sein soll und beispielsweise auch persönliche oder sensible Inhalte von der Anzeige ausschließen.

In seinem Wochenend-Newsletter legt der Bloomberg-Autor Mark Gurman noch ein paar Details zu den in diesem Jahr anstehenden iPhone-Modellen 2022 nach. Bereits im Vorfeld der Präsentation von iOS 16 machte ja das Gerücht die Runde , dass das iPhone 14 endlich über einen Always-on-Bildschirm verfügen wird. Im Gespräch ist diese Funktion ja spätestens, seit Apple vor zwei Jahren seine MagSafe-Lederhülle mit Uhr-Aussparung vorgestellt hat.

