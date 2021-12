DE-Alert: Es wird ernst in Sachen „Cell Broadcast“

Am 1. Dezember 2021 wurden mit dem neuen Telekommunikationsgesetz und einer Mobilfunk-Warn-Verordnung die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung von „Cell Broadcast“ geschaffen. Die Bundesnetzagentur legt nun den Entwurf zu den Einzelheiten des Systems in einer Technischen Richtlinie vor.

Die Politik reagierte auf den 16. Juni hektisch. Plötzlich wollte man sich wieder im Warn-Sirenen kümmern und auch der schon leicht angestaubte „Cell Broadcast“-Standard , mit dessen Hilfe sich einfache Nachrichten an alle Geräte einer Mobilfunkzelle zustellen und so lokal gezielt ausspielen lassen, wurde wieder hervorgekramt.

Ihr erinnert euch sicher an die schwere Flutkatastrophe, die Mitte Juli Teile Westdeutschlands unter Wasser setzte, für dramatische Verwüstungen sorgte und bundesweite Solidaritätsaktionen auslöste, an denen sich unter anderem auch Apple beteiligte .

