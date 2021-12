µBrowser: Ein Notfallbrowser für die Apple Watch

Entwickler Appenzeller beschreibt die Hintergründe, die zur Entwicklung des µBrowsers geführt haben, in diesem Blog Eintrag . Das große Display der Apple Watch Series 7, die in Abhängigkeit von den gesetzten Länder-Einstellungen unter watchOS 8 nun auch über eine eigene Tastatur verfügt, haben die Idee erstmals attraktiv erscheinen lassen.

Für eben jene Situationen, in denen ausschließlich die Apple Watch verfügbar ist, ihr aber unbedingt einen Blick auf eine bestimmte Web-Adresse werfen müsst, bietet der µBrowser jetzt eine briefmarkengroße Lösung an. Diese ist allerdings nicht mit einem richtigen Browser zu vergleichen und bringt leider eine Handvoll Einschränkungen mit.

Der bereits mit mehreren Applikationen im App Store vertretene Entwickler Arno Appenzeller hat mit dem sogenannten µBrowser einen Notfallbrowser für die Apple Watch veröffentlicht, der zum Einmalpreis von 0,99 Cent im App Store bereitsteht und sich vor allem an Nutzer der Computeruhr richtet, die die eigenen vier Wände zwar mit dieser am Handgelenk aber ohne zusätzliches iPhone verlassen.

