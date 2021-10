Anker Mag Go: Das sind die neuen MagSafe-Accessoires

Der Zusatzakku verfügt über einen USB-C-Port der als Ein- und Ausgang genutzt werden kann. Wie sein Vorgänger besetzt auch der neue Anker Mag Go eine Kapazität von 5000 mAh. Langfristig soll der neue Akku in den fünf Farbvarianten Weiß, Schwarz, Violett, Blau und Grün erhältlich sein.

Den Auftakt machen heute zwei Produkte. Das erste, der 59,99 Euro teure Mag Go Akku, ersetzt dabei den Zusatzakku Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless . Das neue Modell des Stromrucksacks unterschiedet sich auf den ersten Blick nur marginal von seinem Vorgänger, besitzt aber eine nette Zusatzfunktion. So verfügt der Akku über einen faltbare Auflage, die den portablen Stromspender in einen Ständer verwandelt. Geklappt wird die Vorderseite des Akkus dabei nach einem ähnlichen Prinzip wie auch die iPad-Hüllen Apples.

Insert

You are going to send email to