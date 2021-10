iOS 15 im Video: Hintergrundgeräusche im Kontrollzentrum

Auch einen Monat nach Freigabe des jüngsten iPhone Betriebssystems dürften viele Anwender die neue Systemfunktion Hintergrundgeräusche immer noch nicht ausprobiert haben. Zugegeben: diese ist in den iPhone Einstellungen auch relativ versteckt abgelegt, muss man sich hier doch erst bis in den Bereich Bedienungshilfen > Audio/Visuell > Hintergrundgeräusche navigieren.

Allerdings lassen sich die Hintergrundgeräusche auch direkt über das Kontrollzentrum aufrufen und bieten sich hier vielleicht eher zum unverbindlichen Test an.

Die neuen Hintergrundgeräusche, die das iPhone auch während laufender Medienwiedergaben (also beim Musikhören oder beim Videoschauen) wiedergeben kann, zielen auf Nutzer ab, die häufig Reisen oder in lauten Umgebung arbeiten oder wohnen (müssen). Um zwischen diese und die laute Umwelt einen akustischen Teppich zu spannen, können Anwender zwischen den sechs Hintergrundgeräuschen Fluss, Regen, Ozean, dunkles Rauschen, helles Rauschen und ausgewogenes Rauschen wählen.

Die Hintergrundgeräusche im Video

Die Lautstärke der Hintergrundgeräusche lässt sich dabei unabhängig von der System Lautstärke konfigurieren und jederzeit über das Kontrollzentrum anpassen. Wie genau, dies hat Apple kürzlich selbst in dem YouTube Video „How to use background sounds on iPhone“ demonstriert, das wir im Anschluss eingebettet haben:

Sollten die Hintergrundgeräusche, also das kleine Icon mit dem stilisierten Ohr, in eurem Kontrollzentrum nicht sichtbar sein, könnt ihr dieses in den Einstellungen des Kontrollzentrums aktivieren.

Laut Apple sind die Hintergrundgeräusche nicht nur in der Lage unerwünschte Geräusche zu überdecken sondern können Ablenkung minimieren, beim Konzentrieren, beim Entspannen und Ausruhen helfen.

Drittanbieter-Apps bieten mehr Auswahl

Mit speziellen Anwendung wie etwa der kostenlosen Sounce-Applikation kann Apples Systemfunktion allerdings noch nicht mithalten. Dafür ist die Auswahl der Klänge derzeit noch zu dürftig.