Corona-Warn-App: Zweites Bundesland macht Check-In datensparsam

Entsprechende Anpassungen der in den Bundesländern geltenden Corona-Schutz-Verordnungen war eine der Kernforderungen der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, die am 29. April 2021 abgehalten worden war. Die Teilnehmer damals forderten die Corona-Warn-App verstärkt zum Check-In einzusetzen – ifun.de berichtete .

Nach Sachsen hat nun auch Baden-Württemberg entsprechende Regelungen formuliert , die Gastronomie-Besuchern die Offenlegung der persönlichen Adressdaten ersparen. Die neuen Regelungen ( PDF-Download ), die am 13. Oktober gefasst und am 15. Oktober in Kraft getreten sind, streichen die Vorgabe, dass Veranstalter personenbezogene Daten ihrer Gäste zur Weitergabe an die Gesundheitsämter erfassen müssen.

Sachsen hatte diese bereits im Mai in der eigenen Corona-Schutz-Verordnung festgeschrieben und so die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Kneipen- und Restaurant-Besucher nicht mehr zum Einsatz der Luca-App oder zum Ausfüllen von Adress-Zetteln gedrängt werden müssen, sondern auf einen pseudonymisierten Check-In über die Corona-Warn-App ausweichen können.

