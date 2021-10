Homematic IP: Jalousie-Widgets und Installationsbericht als PDF

Ergänzend zu den manuellen Bedienelementen der einzelnen Komponenten setzt Homematic IP vollständig auf die Steuerung per App. Die Smarthome-Zentrale von Homematic IP wird per Ethernetkabel mit dem Heimnetz verbunden und spricht die einzelnen Komponenten wie Heizthermostate und Schaltsteckdosen dann über Funk an. Hier haben wir sowohl mit Blick auf die Reichweite als auch die Reaktionszeiten nun schon über mehrere Jahre hinweg durchweg gute Erfahrungen mit dem System gemacht.

Der Anspruch der Homematic-Entwickler, eine besonders benutzerfreundliche Lösung zu bieten, zeigt sich auch beim aktuellen Update der zugehörigen iPhone-App . Hier lässt sich jetzt per Knopfdruck ein Installationsbericht im PDF-Format erstellen, in dem sich alle wesentlichen Details zum heimischen Homematic-IP-System dokumentiert finden.

Insert

You are going to send email to