Und nicht nur wegen des Hauterkennungssensor verlieren die alten AirPods im direkten Vergleich mit der 3. Generation an Attraktivität. So kommen die neuen AirPods mit einer Ladung auch auf 6 Stunden Akkulaufzeit, was nicht nur 1,5 Stunden mehr als bei den AirPods Pro ist, sondern auch eine satte Stunde mehr Durchhaltevermögen als der Vorgänger. Mit Ladecase bringen es die AirPods der 3. Generationen auf 30 Stunden – dies sind 6 Stunden mehr als die AirPods Pro und die AirPods der 2. Generationen.

Ebenfalls spannend: Während die AirPods Pro und die AirPods der 2. Generation jeweils auf zwei optische Sensoren setzen, um festzustellen ob die Ohrhörer gerade eingesetzt sind oder nicht, wird diese Aufgabe in den AirPods der 3. Generation von einem „verbesserten Hauter­kennungs­sensor“ übernommen, der zwischen Ohr und Hosentasche unterscheiden kann und so Schluss mit versehentlichen Wiedergaben machen soll.

Die Familie der AirPods freut sich seit gestern nicht nur über ein neues Modell, die Ohrhörer tauchen auf apple.com nun erstmals auch mit einem eignen Bereich in der runderneuerten Seiten-Navigation auf. Hier bietet Apple jetzt insgesamt vier Modelle an.

