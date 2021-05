Corona-Warn-App: Schnelltest-Ergebnisse werden integriert

Noch muss abgewartet werden wie Deutschland die digitale Variante des sogenannten „grünen Impfzertifikates“ der Europäischen Union umsetzen wird. Gut möglich ist eine Integration des europaweit gültigen Impfnachweises in die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung. Dass sich diese relativ unkompliziert um weitere Funktionen ergänzen lässt, haben die zuletzt ausgespielten Updates immer wieder unter Beweis gestellt.

So integrierte die Corona-Warn-App zuletzt nicht nur ein Kontakt-Tagebuch und eine Check-In-Funktion, in ihrer jüngsten Ausgabe versteht sich die Anwendung zur Kontakt-Nachverfolgung auch auf die Auswertung von Corona-Schnelltests. Die jetzt verfügbare Version 2.1 setzt damit eine Ankündigung vom April um und stellt eine Möglichkeit bereit, aktuelle Schnelltest-Ergebnisse in die Corona-Warn-App einzugeben.

Testnachweise und schnelle Warnung

Die Idee dahinter ist schnell beschrieben: Wer sich bei einem der acht Start-Partner der Corona-Warn-App mit einem Schnelltests auf eine Covid-19-Erkrankung hin checken lässt, erhält im Anschluss einen QR-Code, der das Ergebnis offiziell in die Corona-Warn-App einspeist. Während Negativ-Ergebnisse hier zwei Tage mit einem Testnachweis festgehalten werden und so den Besuch von Frisör und Baumarkt vereinfachen, sorgen positive Ergebnisse für eine schnelle Warnung an Personen deren Geräte mögliche Kontakte mit eurem iPhone registriert haben.

Video: Positives Schnelltest-Ergebnis

Zum Start mit acht Partnern

Nach Angaben der Entwickler startet die Integration der Schnelltest-Ergebnisse mit acht Partnern. Zu diesen zählen unter anderem der dm Drogerie-Markt, EcoCare (mit unter anderem Lidl), Doctorbox und das Bayerische Rote Kreuz. Dabei werden die Schnelltests von der Corona-Warn-App gleichberechtigt zum für gewöhnlich höherwertigen PCR-Test behandelt.