Corona-Warn-App: Jetzt mit Kontakt-Tagebuch

Die Entwickler der offiziellen Corona-Warn-App der Bundesregierung sind in der jetzt vorliegenden Version 1.10.1 auf die mehrfach geforderte Integration eines Kontakt-Tagebuches eingegangen und bieten nun einen rudimentären Notizzettel an, in dem ihr besuchte Orte und getroffene Personen notieren könnt.

Seit September im Gespräch

Das Kontakt-Tagebuch soll Anwendern im Infektionsfall dabei helfen sich an Personen und Orte zu erinnern, an denen das Virus möglicherweise weiterverbreitet wurde und dient als Informationsgrundlage für die Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter, die nach einem positiven Corona-Test in vielen Bundesländern nach wie vor einsetzt. In Berlin konzentriert man sich nach zwischenzeitlicher Überlastung mittlerweile nur noch auf Fälle mit besonders verletzlichen Personen.

Das Kontakt-Tagebuch der Corona-Warn-App ist über die Startseite der Anwendung zu erreichen und stellt einen nach Daten sortierten Überblick der vergangenen 16 Tage her. Hier können getroffene Personen und besuchte Orte notiert werden. Die Einträge verlassen das iPhone nicht und werden nach 16 Tagen automatisch wieder von diesem entfernt.

Automatische Löschung inklusive

Die Einträge der vergangenen 16 Tage lassen sich bei Bedarf im Textformat exportieren und den Gesundheitsämtern zur Verfügung stellen. Das Kontakt-Tagebuch merkt sich bereits getätigte Eingaben und kann wiederkehrende Begegnungen so schnell aufzeichnen. Anders Formuliert: Auch lange Namen wie Maximilian muss man nur einmal eingeben. Bei weiteren Treffen lässt sich dieser Maximilian dann bereits aus einer Liste möglicher Kontakte auswählen.

Bislang waren Anwender auf die Kontakt-Tagebücher von Drittanbietern angewiesen. Hier konkurrieren mehrere vollständig kostenlose Applikationen miteinander wie etwa Dein Tagebuch und Coronika. Da diese nicht von offiziellen staatlichen Stellen angeboten werden, laufen diese jedoch Gefahr von Apple aus dem App Store entfernt zu werden – wie im Fall des Entwicklers Stefan Trauth bereits geschehen.