Google Fotos direkt auf anderes Benutzerkonto übertragen

Wer seine Bilder in Google Fotos gespeichert hat, findet mit Google Takeout eine offizielle Möglichkeit, sein gesamtes Bildarchiv herunterzuladen oder direkt an einen anderen Bilderdienst zu übertragen. Derzeit werden hier allerdings nur Flickr und Microsoft OneDrive unterstützt. Für das Übertragen der Fotos an ein anderes Google-Konto gibt es offiziell nur die zeitaufwändige Möglichkeit, die über Takeout heruntergeladenen Bilder dort neu einzuspielen.

Für einige Nutzer stellt sich hier sicherlich die Frage, warum man das machen sollte. Ohne Frage klingt das Vorhaben auf den ersten Blick exotisch, doch könnten die von Google für Juni angekündigten Änderungen mit Blick auf den kostenlosen Speicherplatz dazu führen, dass man sich durch das Aufteilen der Speichernutzung auf mehrere Konten ein wenig mehr Luft verschafft. Daher wollen wir den folgenden Tipp von ifun.de-Leser Sebastian an euch weitergeben.

Google Fotos mittels Partneroption übertragen

Vom alten Account aus die Partneroption für den neuen Account freigeben. Das geht in den Einstellungen der Google Photos App.

Wenn man seine Geodaten behalten möchte, dann die Option Geodaten beim Teilen entfernen deaktivieren.

Am neuen Account die Einladung annehmen. Nun wird dort unter den Freigaben das Bildarsenal vom alten Account angezeigt.

Am PC irgendein Foto in dieser Freigabe anklicken und im neuen Account speichern lassen, dann wird gefragt, ob man alle Bilder speichern möchte.

Der anschließende Vorgang läuft dem Erfahrungsbericht von Sebastian zufolge mehrere Stunden, sorgt aber am Ende für ein tadelloses Ergebnis: „Ich konnte so mehr als 50k Fotos und Videos erfolgreich mit Metadaten umziehen. Bei Takeout waren es rund 60 GB Daten“.