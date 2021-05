Version 4: Neue „Brief Manager“-App erstellt Normbriefe

Den Brief Manager haben wir euch kurz vor dem Jahreswechsel 2020/2021 als kostenfreie Alternative zu unserer Empfehlung Easy Letter präsentiert. Zwar bot die „Brief Manager“-App, anders als Easy Letter, keine Mac-Applikation an, lieferte auf dem iPhone jedoch einen ähnlichen Funktionsumfang.

Über die „Brief Manager“-App lassen sich Kündigungen, lästige Behörden-Briefe und schnelle Anschreiben komplett auf dem iPhone erstellen. Wer Unternehmen, Vermieter oder Arbeitgeber per Briefpost kontaktieren muss, füllt im Brief Manager Anschrift, Betreff-Zeile und Brieftext aus und freut sich anschließend über ein druckbares PDF, das eure Inhalte Schritt für Schritt zum vorzeigbaren Normbrief nach DIN 5008 B verwandelt.

Neues Design und Vollversion

Der Brief Manager bot sich im Dezember 2020 als attraktive Alternative zu Easy Letter an, da die App auf das Kleingeld ihrer Kunden verzichtete – allerdings musste man dafür eine gewöhnungsbedürftige Oberfläche in Kauf nehmen.

Hier ändert die nun verfügbare Version 4.2 nun zweierlei: Zum einen tritt der Brief Manager mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche an, zum anderen unterscheidet die App mittlerweile zwischen Gratis- und Vollversion. Der Zugriff auf erweiterte Funktionen steht nur noch Nutzern zur Verfügung, die 7 Euro in den angebotenen In-App-Kauf investieren.

Dafür verzichtet der Brief Manager dann auf Werbung, lässt das Speichern von mehr als drei Briefen zu, bietet einen aufgewerteten Editor mit einfachen Formatoptionen und gestartet die Wahl der in der App aktiven Hintergrundfarbe.

EasyLetter bleibt attraktiver

Uns freut die Entwicklung des Brief Managers, wir werden Easy Letter aber auch weiterhin treu bleiben. Der integrierte Versand über den Post-Dienstleister PIN, der Abgleich mit der Mac-App, der etwas frischere Look und der im direkten Vergleich gar nicht mehr so weit entfernte In-App-Kauf in Höhe von 10 Euro, machen uns die Entscheidung leicht.