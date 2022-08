Corona-Warn-App: Noch mal 20 Millionen Euro teurer als geplant

Nach Angaben der Welt am Sonntag, die die neuerliche Versteuerung als erstes in Erfahrung bringen konnte und ihrerseits von einer regelrechten Kostenexplosion spricht, sollen die zusätzlichen Kosten vor allem durch funktionale Erweiterungen generiert werden.

Während das Bundesgesundheitsministeriums noch im Februar angekündigt hatte, die Corona-Warn-App werde nur noch überschaubare Kosten in Höhe von 50 Millionen Euro verursachen, hat sich dieser Wert nun noch mal um 20 Millionen verteuert. Bis zum Jahresende sollen demnach zusätzliche 70 Millionen Euro in die Corona-Warn-App fließen und die Gesamtkosten des Projektes auf knapp 200 Millionen Euro aufblähen.

