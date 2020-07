Corona-Warn-App: Werbung für bislang 7,5 Millionen Euro

Als wir vor ziemlich genau einem Monat beim Informationsdienst der Bundesregierung nach dem Einsatz der Finanzmittel erkundigt haben, die unter anderem für Marketing-Aktionen zur Corona-Warn-App bereitgestellt wurden, fiel die Antwort eher ausweichend aus.

Während die Kosten für Programmierung und Betrieb seit dem vergangenen Monat bekannt sind – 20 Mio. für die App und 3 Mio./Monat für den Betrieb – blieb unklar wie viel Geld in Marketing, Werbe-Plakate und begleitende Kampagnen geflossen ist.

Ein Sprecher des Bundespresseamtes (BPA) erklärte damals gegenüber ifun.de, dass das BPA, das dafür zuständig ist über die Corona-Warn-App zu informieren, die Kampagne aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln bestreitet. Zu genauen Zahlen konnten man jedoch keine Auskunft geben, da diese erst „nach Beendigung der Kampagne und vollständiger Abrechnung“ feststehen werden.

Dieter Janecek, als Digital-Experte der Grünen im Bundestag aktiv, hatte mit seiner schriftlichen Anfrage an die Bundesregierung nun etwas mehr Glück: Bislang wurden 7,5 Millionen Euro investiert um die Corona-Warn-App zu bewerben.

Also etwa 50 Cent pro Nutzer. Wie das Handelsblatt ausführt, profitierte unter anderem der umstrittene chinesische Kurzvideo-Dienst Tiktok vom Marketing-Budget:

Für Werbung in sozialen Netzwerken seien rund 231.000 Euro ausgegeben worden. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben auch die umstrittene chinesische Plattform Tiktok in ihre Werbekampagne aufgenommen. Sie habe dort nicht direkt Anzeigen geschaltet, sondern „Influencerinnen und Influencer beauftragt, in deren jeweiligen Social-Media-Auftritten die Corona-Warn-App zu bewerben“, hieß es in dem Schreiben. Über die Höhe der Ausgaben für Tiktok könnten erst Angaben gemacht werden, wenn das Projekt abgeschlossen sei.