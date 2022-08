Corona-Warn mit Farbcodes: Frisch Geimpfte leichter erkennbar

Die offizielle Corona-Warn-Applikation der Bundesregierung soll noch vor dem Herbst mit einer Aktualisierung versehen werden, die den Impfstatus der Anwender mit Farbkodierungen visualisieren und so schneller erkennen lassen soll, ob es sich um frisch geimpfte Nutzer handelt oder die letzte Impfung schon länger als drei Monate zurückliegt.

2) Dass „frisch geimpft“ nicht kontrolliert werden kann ist auch falsch, auf der CWA ist eine andere Farbe des Zertifikats vorgesehen. Einfacher als früher 2G+ zB. Nächstes Argument: Leute wollen dann Impfung alle 3 Monate. Auch abwegig. Kein Arzt macht das, kein Mensch will das. — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 9, 2022

Dies hat Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter durchblicken lassen und gibt an, damit eine einfache Kontrolle des Impfstatus in Gastronomie und Co. möglich machen zu wollen.

Die Applikation soll damit auf Kritik einzelner Bundesländer reagieren, die das Vorhaben, frisch Geimpfte von der Maskenpflicht auszuschließen, als schlecht realisierbar zurückgewiesen haben.

Kritik hat dabei vor allem die geplante Regelung geerntet, Bürger und Bürgerinnen von der Maskenpflicht zu befreien, deren Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Was in der Diskussion bislang als zu schwer kontrollierbar galt, soll durch eine farbliche Darstellung des Impfstatus fortan auf einen Blick ersichtlich sein.

Grün statt Blau

Liegt die letzte Impfung erst kurze Zeit zurück, befindet sich der Anwender also noch innerhalb eines 90-Tage-Fensters nach der Impfung, soll die offizielle Corona-Warn-Applikation die zugehörigen Zertifikate zukünftig in Grün statt in Blau anzeigen.

Ausgerollt werden soll die neue Farbcodierung mit einer Aktualisierung der kostenfreien Corona-Warn-Applikation Ende September, wie das Nachrichtenmagazin SPIEGEL in Erfahrung gebracht haben will.

CWA wird im Mai 2023 eingestellt

Die Farbcodes gehören zu den letzten Funktionsneuerungen der Corona-Warn-Applikation, die ihrerseits im Mai 2023 eingestellt werden soll. Anschließend müsste das Projekt neu ausgeschrieben werden.

