Kamera-Überwachung per App: Ring mit großer Hardware-Aktion

Die Kameras werden ab Werk ohne Abonnement ausgeliefert und bieten dafür bewegungsaktivierte Benachrichtigungen an sowie den Zugriff auf Echtzeit-Video mit Gegensprechfunktion, was kurze Gespräche mit dem Postboten oder einem Nachbarn auch bei eigener Abwesenheit möglich macht.

Die Amazon-Tochter Ring hat fast alle Kameras im eigenen Portfolio mit deutlichen Preisreduzierungen versehen und bietet die Überwachungskameras, die sich mit App-Zugriff und Push-Benachrichtigungen bei Ereignissen vor der Haustür vor allem an iPhone-Nutzer richten, kurzfristig mit Preisnachlässen von bis zu 50 Euro an.

