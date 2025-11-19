Controller für HomeKit 8.0: Neue Funktionen nur noch mit Abo nutzbar

Die App Controller für HomeKit liegt in Version 8.0 vor und erweitert den Funktionsumfang um historische Messwerte, einen dauerhaft integrierten Controller Hub und zusätzliche Möglichkeiten für automatisierte Workflows. Eigentlich ganz nett, allerdings bringt die Aktualisierung jedoch auch eine grundlegende Änderung bei der Preisstruktur mit sich.

Nutzer der bisherigen Lifetime-Version, die in der Vergangenheit rund 100 Euro kostete, erhalten zwar weiterhin Zugriff auf bekannte Funktionen, müssen für die neuen Möglichkeiten nun jedoch ein zusätzliches Jahresabo abschließen. Das sogenannte Plus-Add-On kostet 39,99 Euro pro Jahr. Die App unterscheidet nun klar zwischen der bisherigen Essentials-Version und dem neuen Plus-Modell.

Historische Messwerte und Controller Hub

Ob die neuen Funktionen die dreistellige Investition für bisherige Anwender rechtfertigen, ist unklar. Version 8 gestattet Anwendern auf Zeitreihen vergangener Messwerte zuzugreifen, die Temperaturwerte, Luftfeuchtigkeit, Bewegungszustände, Batteriestände oder Luftqualitätsdaten verschiedener HomeKit-Geräte zusammenführen.

Die Daten werden im Controller Hub gespeichert, der auf iPhone, iPad, Apple TV oder Mac betrieben werden kann. Der Hub übernimmt zusätzlich die Ausführung von Workflows, die nun um eine Sprachausgabe erweitert wurden. Dies ermöglicht einfache Durchsagen oder Statusmeldungen, die in Szenarien eingebunden werden können. Die Charts dienen der langfristigen Beobachtung und sollen helfen, Veränderungen im Haushalt besser einzuordnen.

Lifetime-Käufer stehen vor zusätzlichen Kosten

Wie die neue neue Abo-Struktur, die Nutzer der ehemals als dauerhaft gültig beworbenen Kaufversion erneut vor eine Kaufentscheidung stellt, bei den Bestandskunden ankommt, muss abgewartet werde. Wer die erweiterten Funktionen nutzen möchte, muss jedenfalls ein Abo abschließen. Die Essentials-Variante bleibt zwar frei von laufenden Kosten, bietet jedoch keinen Zugriff auf historische Daten und den automatisierten Hub. Die Entwickler begründen das Modell mit dem fortlaufenden Aufwand für Infrastruktur und Datenverarbeitung.