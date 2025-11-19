iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 836 Artikel

Freigabe voraussichtlich im Dezember

iOS 26.2: Beta 3 bringt mehrere kleine Veränderungen
Artikel auf Mastodon teilen.
17 Kommentare 17

Apple hat Entwicklern in dieser Woche die dritte Testversion von iOS 26.2 zum Download bereitgestellt. Die neue Vorabversionen wurde mit kurzem Abstand zu der in der vergangenen Woche freigegebenen Beta 2 bereitgestellt und bietet erneut einige sichtbare Erweiterungen.

Registrierte Entwickler können die Betas über die Systemeinstellungen ihrer Geräte installieren. Die Freigabe des finalen Punkt-Updates, das dann auch die Live-Übersetzungen für AirPods-Besitzer einführen wird, soll dann voraussichtlich im Dezember erfolgen.

Temporäre AirDrop-Freigabe

Die neue Betriebssystem-Version erweitert die AirDrop-Funktionen um eine Option zum Teilen über einen zeitlich begrenzten Code. Dieser Code erlaubt den Dateiaustausch mit Personen, die nicht im eigenen Adressbuch hinterlegt sind. Die Freigabe gilt für einen Zeitraum von dreißig Tagen und lässt sich in den AirDrop Einstellungen verwalten. Die dauerhafte AirDop-Freigabe hatte Apple im Jahr 2022 komplett abgeschafft und durch ein 10-Minuten-Zeitfenster ersetzt.

Airdrop Kontakte

Zudem führt Apple eine Schnittstelle ein, über die Apps Benachrichtigungen zum Thema Bluthochdruck aus der Health-App auslesen können. Die Funktion basiert auf Warnhinweisen der Apple Watch und eröffnet medizinischen Anwendungen die Möglichkeit, entsprechende Hinweise direkt zu verarbeiten.

Gleichzeitig bereitet Apple eine Änderung der Tastenbelegung für die Seitentaste vor. Nutzerinnen und Nutzer in Japan sollen künftig eine alternative Sprachassistenz festlegen können. Hinweise im System deuten darauf hin, dass verschiedene Assistenten aktiviert werden können, sofern der Account in Japan geführt wird – ifun.de berichtete:

„Dringende“ Erinnerungen

Die Erinnerungen App weist nun auf die Möglichkeit hin, Einträge als dringend zu markieren, um eine Alarmfunktion zu aktivieren. Dieser Hinweis erscheint beim ersten Anlegen neuer Aufgaben und ergänzt die „Neu in Erinnerungen“-Übersicht.

Erinnerungen

Auf dem Sperrbildschirm lässt sich die Transparenz der Uhr über einen Schieberegler anpassen. Die Option passt sich nun automatisch an gesetzte Einstellungen der Bedienungshilfen an. In Apples neuer Spiele-App erscheint eine überarbeitet Startseite.

Ios 26 2 Spiele
19. Nov. 2025 um 08:46 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Die Transparenz der Uhr auf der Startbildschirmseite selbst festzulegen habe ich sehr vermisst! Umso größer nun die Freude, dies in Zukunft selbst einstellen zu können! Nice…!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Bitte mehr Stabilität und bessere Akku Leistung. Seit iOS26 immer noch halbiert und die Liste an Bugs ist lang.

    Antworten Melden

  • Die sollen den nervigen bug beheben dass man nicht zwei Monitore parallel am MacBook Pro betreiben kann wenn die Auflösung via hdmi zu hoch ist

    Antworten Melden

  • Mir gefallen die schnelleren und „flüssigeren“ Animationen. Nach ein paar Berichten auf reddit, dass die Batterie Laufzeit besser sei als unter 26.1 habe ich auf 26.2 B3 aktualisiert. Mal sehen was bei rum kommt. Aktuell läuft es tatsächlich wieder etwas schlechter. Hoffe das Indexing im Hintergrund ist dafür noch verantwortlich, obwohl es nicht unter der Batterie Nutzung angezeigt wird.

    Antworten Melden

  • Und noch immer sehr, sehr viele UI Fehler, die über die Feedback App gemeldet wurden und dort auch seitens Apple bestätigt sind. Die hier alle aufzuzählen, würde allerdings den Rahmen sprengen. Ich frage mich immer mehr, was die da eigentlich veranstalten. Von neuen Funktionen sollte man lieber Abstand nehmen und das Bestehende vernünftig entwickeln.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42836 Artikel in den vergangenen 6654 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven