iOS 26.2: Beta 3 bringt mehrere kleine Veränderungen

Apple hat Entwicklern in dieser Woche die dritte Testversion von iOS 26.2 zum Download bereitgestellt. Die neue Vorabversionen wurde mit kurzem Abstand zu der in der vergangenen Woche freigegebenen Beta 2 bereitgestellt und bietet erneut einige sichtbare Erweiterungen.

Registrierte Entwickler können die Betas über die Systemeinstellungen ihrer Geräte installieren. Die Freigabe des finalen Punkt-Updates, das dann auch die Live-Übersetzungen für AirPods-Besitzer einführen wird, soll dann voraussichtlich im Dezember erfolgen.

Temporäre AirDrop-Freigabe

Die neue Betriebssystem-Version erweitert die AirDrop-Funktionen um eine Option zum Teilen über einen zeitlich begrenzten Code. Dieser Code erlaubt den Dateiaustausch mit Personen, die nicht im eigenen Adressbuch hinterlegt sind. Die Freigabe gilt für einen Zeitraum von dreißig Tagen und lässt sich in den AirDrop Einstellungen verwalten. Die dauerhafte AirDop-Freigabe hatte Apple im Jahr 2022 komplett abgeschafft und durch ein 10-Minuten-Zeitfenster ersetzt.

Zudem führt Apple eine Schnittstelle ein, über die Apps Benachrichtigungen zum Thema Bluthochdruck aus der Health-App auslesen können. Die Funktion basiert auf Warnhinweisen der Apple Watch und eröffnet medizinischen Anwendungen die Möglichkeit, entsprechende Hinweise direkt zu verarbeiten.

Gleichzeitig bereitet Apple eine Änderung der Tastenbelegung für die Seitentaste vor. Nutzerinnen und Nutzer in Japan sollen künftig eine alternative Sprachassistenz festlegen können. Hinweise im System deuten darauf hin, dass verschiedene Assistenten aktiviert werden können, sofern der Account in Japan geführt wird – ifun.de berichtete:

Per Seitentaste: Andere Sprachassistenten als Siri aktivieren

„Dringende“ Erinnerungen

Die Erinnerungen App weist nun auf die Möglichkeit hin, Einträge als dringend zu markieren, um eine Alarmfunktion zu aktivieren. Dieser Hinweis erscheint beim ersten Anlegen neuer Aufgaben und ergänzt die „Neu in Erinnerungen“-Übersicht.

Auf dem Sperrbildschirm lässt sich die Transparenz der Uhr über einen Schieberegler anpassen. Die Option passt sich nun automatisch an gesetzte Einstellungen der Bedienungshilfen an. In Apples neuer Spiele-App erscheint eine überarbeitet Startseite.