Freigabe voraussichtlich im Dezember
iOS 26.2: Beta 3 bringt mehrere kleine Veränderungen
Apple hat Entwicklern in dieser Woche die dritte Testversion von iOS 26.2 zum Download bereitgestellt. Die neue Vorabversionen wurde mit kurzem Abstand zu der in der vergangenen Woche freigegebenen Beta 2 bereitgestellt und bietet erneut einige sichtbare Erweiterungen.
Registrierte Entwickler können die Betas über die Systemeinstellungen ihrer Geräte installieren. Die Freigabe des finalen Punkt-Updates, das dann auch die Live-Übersetzungen für AirPods-Besitzer einführen wird, soll dann voraussichtlich im Dezember erfolgen.
Temporäre AirDrop-Freigabe
Die neue Betriebssystem-Version erweitert die AirDrop-Funktionen um eine Option zum Teilen über einen zeitlich begrenzten Code. Dieser Code erlaubt den Dateiaustausch mit Personen, die nicht im eigenen Adressbuch hinterlegt sind. Die Freigabe gilt für einen Zeitraum von dreißig Tagen und lässt sich in den AirDrop Einstellungen verwalten. Die dauerhafte AirDop-Freigabe hatte Apple im Jahr 2022 komplett abgeschafft und durch ein 10-Minuten-Zeitfenster ersetzt.
Zudem führt Apple eine Schnittstelle ein, über die Apps Benachrichtigungen zum Thema Bluthochdruck aus der Health-App auslesen können. Die Funktion basiert auf Warnhinweisen der Apple Watch und eröffnet medizinischen Anwendungen die Möglichkeit, entsprechende Hinweise direkt zu verarbeiten.
Gleichzeitig bereitet Apple eine Änderung der Tastenbelegung für die Seitentaste vor. Nutzerinnen und Nutzer in Japan sollen künftig eine alternative Sprachassistenz festlegen können. Hinweise im System deuten darauf hin, dass verschiedene Assistenten aktiviert werden können, sofern der Account in Japan geführt wird – ifun.de berichtete:
- Per Seitentaste: Andere Sprachassistenten als Siri aktivieren
„Dringende“ Erinnerungen
Die Erinnerungen App weist nun auf die Möglichkeit hin, Einträge als dringend zu markieren, um eine Alarmfunktion zu aktivieren. Dieser Hinweis erscheint beim ersten Anlegen neuer Aufgaben und ergänzt die „Neu in Erinnerungen“-Übersicht.
Auf dem Sperrbildschirm lässt sich die Transparenz der Uhr über einen Schieberegler anpassen. Die Option passt sich nun automatisch an gesetzte Einstellungen der Bedienungshilfen an. In Apples neuer Spiele-App erscheint eine überarbeitet Startseite.
Super. Free mich drauf.
Die Transparenz der Uhr auf der Startbildschirmseite selbst festzulegen habe ich sehr vermisst! Umso größer nun die Freude, dies in Zukunft selbst einstellen zu können! Nice…!
Um so weniger transparent (Liquid Glas) um so besser!
Je . . . umso (desto)
;-)
des to dann um so?
Genau ;o)
Und so unterschiedlich sind Geschmäcker, ich hab es sehr transparent eingestellt da mir das Bild wichtiger ist, ich trotzdem die zeit gut erkenne.
@HansimGlück schon für dich. Sehr wichtige Info für uns
Bitte mehr Stabilität und bessere Akku Leistung. Seit iOS26 immer noch halbiert und die Liste an Bugs ist lang.
Halbiert…ja ne is klar.
Ja ne, ist so. Drück Dich vernünftig aus.
Was für gerät hast du das halbiert ist :-D merkte kein unterschied nur die ersten paar tage danach war alles wieder gut sogar Batterie von 80 auf 82 gesprungen :-D
16 Pro
Die sollen den nervigen bug beheben dass man nicht zwei Monitore parallel am MacBook Pro betreiben kann wenn die Auflösung via hdmi zu hoch ist
Das klappt doch wunderbar? Ich habe 2 5k Displays am M1 Pro
Mir gefallen die schnelleren und „flüssigeren“ Animationen. Nach ein paar Berichten auf reddit, dass die Batterie Laufzeit besser sei als unter 26.1 habe ich auf 26.2 B3 aktualisiert. Mal sehen was bei rum kommt. Aktuell läuft es tatsächlich wieder etwas schlechter. Hoffe das Indexing im Hintergrund ist dafür noch verantwortlich, obwohl es nicht unter der Batterie Nutzung angezeigt wird.
Und noch immer sehr, sehr viele UI Fehler, die über die Feedback App gemeldet wurden und dort auch seitens Apple bestätigt sind. Die hier alle aufzuzählen, würde allerdings den Rahmen sprengen. Ich frage mich immer mehr, was die da eigentlich veranstalten. Von neuen Funktionen sollte man lieber Abstand nehmen und das Bestehende vernünftig entwickeln.