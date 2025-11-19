Meross MS605: Neuer Anwesenheitssensor setzt auf Thread

Meross hat mit dem Anwesenheitssensor MS605 eine überarbeitete Version des im vergangenen Jahr vorgestellten Modells MS600 im Programm. Die größte Neuerung ist der Wechsel auf Matter over Thread. Somit lässt sich das Gerät auch ohne einen zusätzlichen Hub betreiben und direkt in ein existierendes Thread-Netzwerk einbinden. Darüber hinaus verspricht Meross Verbesserungen bei der Erkennung und eine allgemein reduzierte Fehlerquote.

Thread statt WLAN

Der Meross MS605 wird direkt mit einem Thread-Border-Router verbunden und auf diesem Weg in Smarthome-Systeme wie Apple Home oder Home Assistant integriert. Dank des geringen Energieverbrauchs des Thread-Protokolls kann der Sensor unabhängig von einer externen Stromzufuhr verwendet werden. Die integrierte Batterie vom Typ CR123A hat laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu drei Jahren.

Der Sensor ist zudem gleichermaßen für die Verwendung in Innenräumen und im Freien geeignet. Das Gehäuse ist nach IP67 geschützt und das Gerät soll im Temperaturbereich zwischen -20 und 60 Grad Celsius verlässlich arbeiten.

Erkennung von Bewegung und Anwesenheit

Der MS605 kombiniert Radar-, Infrarot- und Helligkeitssensoren. Wir kennen dieses Konzept vom Vorgänger und den Anwesenheitssensoren anderer Hersteller. Auf diesem Weg sollen auch geringe Bewegungen wie Atmen erkannt werden. Die Reichweite liegt nach Herstellerangaben bei bis zu sechs Metern für Bewegung und vier Metern für stationäre Anwesenheit.

Den Sensor kann dabei an der Decke, an Wänden oder in Raumecken platziert und in seiner Halterung um bis zu 90 Grad gekippt und rundum gedreht werden. Bei der Verwendung stehen drei Empfindlichkeitsmodi zur Verfügung. Zudem lässt sich das Erkennungsfeld in sieben Segmente unterteilen, um bestimmte Bereiche gezielt aus- oder einzublenden. In der Meross-App können daraus separate Zonen für Automationen erstellt werden.

Meross bietet den neuen Anwesenheitssensor MS605 zum Verkaufsstart zum Einführungspreis von 29,99 Euro über den hauseigenen Onlineshop an. Der reguläre Preis soll bei 34,99 Euro liegen.