Bis zu 3 Jahre Batterielaufzeit
Meross MS605: Neuer Anwesenheitssensor setzt auf Thread
Meross hat mit dem Anwesenheitssensor MS605 eine überarbeitete Version des im vergangenen Jahr vorgestellten Modells MS600 im Programm. Die größte Neuerung ist der Wechsel auf Matter over Thread. Somit lässt sich das Gerät auch ohne einen zusätzlichen Hub betreiben und direkt in ein existierendes Thread-Netzwerk einbinden. Darüber hinaus verspricht Meross Verbesserungen bei der Erkennung und eine allgemein reduzierte Fehlerquote.
Thread statt WLAN
Der Meross MS605 wird direkt mit einem Thread-Border-Router verbunden und auf diesem Weg in Smarthome-Systeme wie Apple Home oder Home Assistant integriert. Dank des geringen Energieverbrauchs des Thread-Protokolls kann der Sensor unabhängig von einer externen Stromzufuhr verwendet werden. Die integrierte Batterie vom Typ CR123A hat laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu drei Jahren.
Der Sensor ist zudem gleichermaßen für die Verwendung in Innenräumen und im Freien geeignet. Das Gehäuse ist nach IP67 geschützt und das Gerät soll im Temperaturbereich zwischen -20 und 60 Grad Celsius verlässlich arbeiten.
Erkennung von Bewegung und Anwesenheit
Der MS605 kombiniert Radar-, Infrarot- und Helligkeitssensoren. Wir kennen dieses Konzept vom Vorgänger und den Anwesenheitssensoren anderer Hersteller. Auf diesem Weg sollen auch geringe Bewegungen wie Atmen erkannt werden. Die Reichweite liegt nach Herstellerangaben bei bis zu sechs Metern für Bewegung und vier Metern für stationäre Anwesenheit.
Den Sensor kann dabei an der Decke, an Wänden oder in Raumecken platziert und in seiner Halterung um bis zu 90 Grad gekippt und rundum gedreht werden. Bei der Verwendung stehen drei Empfindlichkeitsmodi zur Verfügung. Zudem lässt sich das Erkennungsfeld in sieben Segmente unterteilen, um bestimmte Bereiche gezielt aus- oder einzublenden. In der Meross-App können daraus separate Zonen für Automationen erstellt werden.
Meross bietet den neuen Anwesenheitssensor MS605 zum Verkaufsstart zum Einführungspreis von 29,99 Euro über den hauseigenen Onlineshop an. Der reguläre Preis soll bei 34,99 Euro liegen.
Ärgerlich. Diese Woche nochmal den Vorgänger gekauft. Allerdings für knapp 20€.
Ich habe gerade 4 Stück für 95,42 € gekauft. Mal schauen wann die kommen.
Wieso gibt’s die eigentlich alle nur mit Akku?
Ich hätte richtig Lust bspw. meine fest verkabelten Aufputz Bewegungsmelder oder Lichttaster umzurüsten auf smartere Präsenzmelder.
geht mir genauso…grad auf der suche nach sowas. aktuell spiele ich mit dem gedanken einfach einen „dummen“ bewegungssensor mit einem shelly zu ergänzen. kommt auf ein ähnliches ergebnis…hoffe ich
Eve hat die Outdoor Teile mit AA Batterien. Hab davon einen im Einsatz. Funktioniert ganz gut in Kombi mit einem Shelly für die Haustürbelwuchtung.
Der Shelly schaltet nach x Minuten dann wieder ab, so funktioniert das auch mit den vorhandenen Tastern. (Firmware auf HomeKituntersrützung geflasht)
BTW: Shelly hat noch keine threadfähigen Relais, oder?
Nein. Shelly hat jetzt Zigbee hinzugefügt. Ist aber HW-kompatibel zu Thread. Mal schauen ob irgendwann ein FW-Update kommt.
Vielleicht gibt es Positionen, an denen nicht jeder eine Steckdose oder der Gleichen installiert hat. Ich denke da so an einer Ecke an der Decke.
Habe derzeit einen von Sonoff verbaut. Geräte gibt es genug..
Dann wäre vielleicht der „Lafaer Wireless Human Presence Sensor LWR01“ was passendes. Habe den die Tage bekommen. Kann wahlweise über 2 AA Batterien oder USB-C Kabel mit Strom versorgt werden.
Wo bekommt man den? Ali? 47€ im hauseigenen Shop ist schon ne Ansage.
Wobei Eve auch nicht grad günstig ist
Mega! Ich suche schon lange nach Bewegungsmeldern für draußen mit einer passenden Batterielaufzeit. Matter passt auch.
Die oder Aqara FP300?
Finde den sehr klobig im Vergleich zum Aqara.
Mit „FALL18“ gibt es noch mal 18% Rabatt
Mist … zu spät gesehen :-(
Dankeschön!
Danke!
Meross und thread das ich das noch erleben darf. Haben vermutlich Angst wegen Ikea bekommen
Ganz bestimmt…
Kann mir bitte mal jemand einen sinnvollen Einsatz für so einen Anwesenheitssensor sagen? Mir erschließt sich da gerade nicht der Sinn dahinter.
In dem Bild in der Mitte das Modell ist aber besser oder? Also von den technischen Daten her. Nur nicht Outdoor.