Controller für HomeKit ermöglicht geteilte Benachrichtigungen

Seit dem Ende vergangenen Jahres vollzogenen Sprung auf Version 6 bietet die App Controller für HomeKit die Möglichkeit, individuelle HomeKit-Benachrichtigungen zu erhalten. Anwender können sich seither bei einer Vielzahl von Ereignissen Push-Mitteilungen erhalten, die standardmäßig nicht durch Apples Mitteilungssystem abgedeckt sind. Mit der jetzt verfügbaren Version 6.2 ergänzt der Entwickler der App die Möglichkeit, die Benachrichtigungen mit anderen Nutzern zu teilen.

Damit diese Funktion zuverlässig und sicher gewährleistet werden kann, werden die zusätzlichen Geräte mithilfe eines QR-Codes oder eines speziellen Links mit dem persönlichen Controller-Konto verknüpft. Anschließend können die Benachrichtigungen dann auch von diesen zusätzlichen Geräten empfangen werden oder umgekehrt auch von diesen erstellt werden. Die Auslieferung erfolgt über einen Server des App-Entwicklers.

Kombinierte und anpassbare Benachrichtigungen

Mit den erweiterten Benachrichtigungen will die Controller-App die hier von offizieller Seite eher spartanische Unterstützung verbessern. Der Entwickler verspricht in diesem Zusammenhang vor allem die Möglichkeit, die Funktion sinnvoller zu verwenden, als dies von Haus aus mit HomeKit der Fall ist. Unter anderem lassen sich einzelne Benachrichtigungen auch mit mehreren Aktionen verknüpfen und in Art einer Automatisierungskette verwenden.

Beispiele währen hier Mitteilungen, wenn mehrere Ereignisse in Kombination auftreten, etwa „Hohe Luftfeuchtigkeit und geschlossenes Fenster im Badezimmer“ oder „Im Wohnzimmer herrschen über 23°C und die Heizung ist an“. Produktive Unterstützung könnten Hinweise wie „Du hast 15 Mal in deinem Bett geschlafen. Zeit, die Bettwäsche zu wechseln“ oder Die Kaffeemaschine wurde seit der letzten Reinigung mehr als 30 Mal benutzt“ liefern. Die standardmäßig in HomeKit vorhandenen Möglichkeiten in diesem Bereich machen sich dagegen mehr als schlicht aus. Allerdings ist für die Verwendung der Optionen eine Pro-Version von Controller für HomeKit nötig.

Controller für HomeKit lässt sich kostenlos laden. Nach dem Download kann man die App über eine Probezeit von sieben Tagen hinweg kostenlos nutzen, mit eingeschränktem Funktionsumfang lässt sich die App auch dauerhaft ohne Bezahlung verwenden. Die Vollversion ist als Lifetime-Lizenz zum Preis von 99,99 Euro erhältlich. Alternativ kann die App zum Monatspreis von 5,99 Euro oder für 29,99 Euro im Jahr um die Pro-Funktionalität erweitert werden.