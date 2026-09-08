Congstar MultiSIM: Apple Watch jetzt offiziell unterstützt

Congstar hat seine MultiSIM um eine Funktion erweitert, auf die Apple-Watch-Nutzer lange warten mussten. Die Zusatzkarte lässt sich jetzt auch als eSIM auf einer Apple Watch verwenden. Congstar-Mitarbeiter haben die Unterstützung inzwischen offiziell bestätigt.



Damit fällt eine Einschränkung weg, die seit dem Start der Congstar MultiSIM im Jahr 2023 bestand. Damals ließ sich die Zusatzkarte zwar für ein zweites Smartphone oder ein Tablet verwenden, Smartwatches waren jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Genau an dieser Stelle hat Congstar nun nachgebessert.

Vorerst nur für die Apple Watch

Die neue Unterstützung gilt nach Angaben von Congstar derzeit ausschließlich für die Apple Watch. Andere Smartwatches werden mit der MultiSIM als eSIM aktuell weder angeboten noch offiziell unterstützt. Die allgemein gehaltenen Hinweise auf der Congstar-Webseite sind in diesem Punkt noch nicht überall eindeutig. Entsprechende Unterseiten und Hilfetexte sollen nach und nach angepasst werden.

Die MultiSIM kostet weiterhin 5 Euro im Monat. Hinzu kommen einmalig 5 Euro Bereitstellungspreis. Pro Vertrag kann eine zusätzliche MultiSIM gebucht werden. Voraussetzung ist einer der Allnet-Flat-Tarife von Congstar. Datentarife, Homespot, Congstar X und Prepaid sind ausgeschlossen.

Bestandskunden können die Zusatzkarte über die Congstar-App unter „Optionen“ bestellen. Bereits vorhandene klassische MultiSIM-Karten lassen sich zudem über die App oder den Congstar-Service gegen eine eSIM tauschen.

Eine Rufnummer auf iPhone und Uhr

Die MultiSIM verwendet dieselbe Rufnummer und dasselbe Datenvolumen wie die Hauptkarte. Damit kann die Apple Watch ihre Mobilfunkverbindung auch unabhängig vom iPhone herstellen. SMS und MMS bilden weiterhin eine Ausnahme. Diese lassen sich nur über eine der beiden SIM-Karten senden und empfangen, wobei sich festlegen lässt, welche Karte dafür zuständig ist.

Preislich bleibt Congstar unter der kostenpflichtigen MultiSIM der Telekom. Dort wurden die monatlichen Kosten im April auf 6,95 Euro angehoben. Bei Congstar werden für die Apple-Watch-Anbindung 5 Euro pro Monat fällig.

Apple Watch in der Familie: Rufnummer und Datenflat für 79€/Jahr

Für die sogenannte Familienkonfiguration der Apple Watch nennt Congstar bislang keine Unterstützung. Dabei wird die Uhr ohne eigenes iPhone für Kinder oder andere Familienmitglieder eingerichtet.