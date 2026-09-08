eSIM für Cellular-Modelle
Congstar MultiSIM: Apple Watch jetzt offiziell unterstützt
Congstar hat seine MultiSIM um eine Funktion erweitert, auf die Apple-Watch-Nutzer lange warten mussten. Die Zusatzkarte lässt sich jetzt auch als eSIM auf einer Apple Watch verwenden. Congstar-Mitarbeiter haben die Unterstützung inzwischen offiziell bestätigt.
Damit fällt eine Einschränkung weg, die seit dem Start der Congstar MultiSIM im Jahr 2023 bestand. Damals ließ sich die Zusatzkarte zwar für ein zweites Smartphone oder ein Tablet verwenden, Smartwatches waren jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Genau an dieser Stelle hat Congstar nun nachgebessert.
Vorerst nur für die Apple Watch
Die neue Unterstützung gilt nach Angaben von Congstar derzeit ausschließlich für die Apple Watch. Andere Smartwatches werden mit der MultiSIM als eSIM aktuell weder angeboten noch offiziell unterstützt. Die allgemein gehaltenen Hinweise auf der Congstar-Webseite sind in diesem Punkt noch nicht überall eindeutig. Entsprechende Unterseiten und Hilfetexte sollen nach und nach angepasst werden.
Die MultiSIM kostet weiterhin 5 Euro im Monat. Hinzu kommen einmalig 5 Euro Bereitstellungspreis. Pro Vertrag kann eine zusätzliche MultiSIM gebucht werden. Voraussetzung ist einer der Allnet-Flat-Tarife von Congstar. Datentarife, Homespot, Congstar X und Prepaid sind ausgeschlossen.
Bestandskunden können die Zusatzkarte über die Congstar-App unter „Optionen“ bestellen. Bereits vorhandene klassische MultiSIM-Karten lassen sich zudem über die App oder den Congstar-Service gegen eine eSIM tauschen.
Eine Rufnummer auf iPhone und Uhr
Die MultiSIM verwendet dieselbe Rufnummer und dasselbe Datenvolumen wie die Hauptkarte. Damit kann die Apple Watch ihre Mobilfunkverbindung auch unabhängig vom iPhone herstellen. SMS und MMS bilden weiterhin eine Ausnahme. Diese lassen sich nur über eine der beiden SIM-Karten senden und empfangen, wobei sich festlegen lässt, welche Karte dafür zuständig ist.
Preislich bleibt Congstar unter der kostenpflichtigen MultiSIM der Telekom. Dort wurden die monatlichen Kosten im April auf 6,95 Euro angehoben. Bei Congstar werden für die Apple-Watch-Anbindung 5 Euro pro Monat fällig.
- Apple Watch in der Familie: Rufnummer und Datenflat für 79€/Jahr
Für die sogenannte Familienkonfiguration der Apple Watch nennt Congstar bislang keine Unterstützung. Dabei wird die Uhr ohne eigenes iPhone für Kinder oder andere Familienmitglieder eingerichtet.
Das finde ich sehr gut
Spannend…jetzt noch die Frage ob das dann auch im 5 G Netz funktioniert
Die Multisim ist genauso 5G fähig wie die Hauptkarte
Es geht aber dabei nicht nur um 5G sondern vor allem darum, ob sie 5g Redcap unterstützt. Das ist längst nicht das Gleiche. Sieht man auch daran, dass Vodafone bis jetzt noch kein Redcap unterstützt (für Privatkunden). Bei meinem Business Vertrag musste ich auch einige Zeit warten, bis ich Redcap bei der Telekom nutzen konnte
Und leider nur für Vertragskunden. Prepaid-Kunden müssen in einen Vertrag wechseln un eine MultiSIM nutzen zu können.
Gibt es irgendeinen Prepaid Vertrag mit MultiSIM Option, egal welcher Anbieter?
Drillisch Gruppe, z. B. sim.de
SIM.de bietet kein Prepaid! Es gibt keinen einzigen Anbieter im Prepaid Bereich der das Unterstützt. Auch Drillisch Marken nicht!
Da muss man aufpassen. Das ging mal bei Sim.de und dann auf einmal nicht mehr und dann paar Monate später gings wieder. Irgend ein Regelstreit ging voraus. Also ich würde Sim.de nicht empfehlen.
Soviel ich weiß gibt es monatlich kündbare Verträge. Ob da die genannte MultiSIM drunter fällt, wäre interessant
Bitte für Freank auch
Endlich! :)
Hoffentlich auch bald bei Fraenk …
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet…,
Krass!!
vielleicht kann mir einer folgende Frage beantworten:
Ich habe in meinem iPhone zwei eSIMs.
Ich denke,Anrufe kommen dann nur auf die Watch durch, die an die Congstar-Nummer gehen.
Is das dann auch so, wenn ich das Iphone bei mir habe?
Also bei mir klingelt es unter der gleichen Nummer gleichzeitig auf der Watch und iPhone. Bin bei o2.
Wenn du dein iPhone bei dir hast, ist das wie wenn du keine eSIM auf der Apple Watch hast. Es klingeln beide.
Wenn jetzt freank auch nachziehen würde wäre das grandios…
+1
Wow, endlich! Hatte damit schon nicht mehr gerechnet. Sehr cool
mega. ich feier das gerade voll
Die Watch App auf dem iPhone sagt, das mein telekom-Account dazu nicht berechtigt ist. Neustart und Updates haben nichts gebracht. Die sein habe ich bestellt und Daten wie qr Code und Datenreihen in der Congstar-App.
Habt ihr eine Idee was ich falsch machen könnte?
Genauso bei mir. Suche auch noch nach der Lösung.
bei mir genauso. wahrscheinlich wurde das bei congstar serverseitig noch nicht komplett ausgerollt. hoffentlich gehts bald
Nach 100 Jahren! Danke aber auch!
Ernstrafte Frage, wo ist der benefit? Wenn ich unterwegs bin hab ich das iPhone mit und wenn ich mobile Daten auf der Watch anmache, hab ich mind 3h weniger Batterie
Ich gehe öfter auch ohne iPhone aus dem Haus oder zum Beispiel mal zum Schwimmen mit der Apple Watch Only.
Oder mal iPhone zuhause vergessen, dann ist man trotzdem erreichbar (passiert meiner +1 ab und an)
Du magst keinen Benefit sehen, aber glaube mir, es gibt Leute, die laufen einfach ohne iPhone los und haben nur ihre Apple Watch dabei. Komisch, oder?
Damit ich tatsächlich das iPhone zu Hause liegen lassen kann. Gerade an Urlaubsorten, wo es viele Taschendiebe gibt und ich tendenziell aufs iPhone verzichten kann ist das ne gute Sache
Joggen gehen ohne Smartphone, trotzdem Zugriff auf den ganzen Spotify-Katalog
Sehr geil! Wobei es schade ist, dass ich nur eine MultiSIM pro Vertrag buchen kann. Ich habe bereits eine MultiSIM im iPad, die ich jetzt „opfern“ muss.
Vertrieblich mag ich das zumindest in Frage stellen. Denn – abgesehen von den 5€ Grundgebühr pro SIM – sorgen mehr Geräte auch für mehr Datenvolumen. Was wiederum für höherwertige Tarife sorgt.
Aber sei es drum. Freu mich und sie werden schon wissen, was sie tun. ;)