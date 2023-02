Congstar Multi-SIM offiziell gestartet – Apple Watch außen vor

In diesem Punkt lässt und Congstar allerdings noch ein klein wenig Hoffnung. Der Anbieter spricht davon, dass diese Option „aktuell“ nicht unterstützt wird, möglicherweise wird also die eSIM als Multi-SIM-Variante noch zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

Die Details rund um das neue Multi-SIM-Angebot von Congstar lassen sich auf der Webseite des Anbieters und in der Congstar-App in Erfahrung bringen. Die Eckdaten decken sich dabei mit den Infos aus unserer Ankündigung, allerdings hat sich damit verbunden auch eine wesentliche Einschränkung bestätigt: Die Multi-SIM-Option von Congstar lässt sich nicht dazu verwenden, eine Apple Watch oder sonstige Smartwatch zusätzlich zum iPhone mit einem Congstar-Tarif zu verwenden.

