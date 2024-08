Apple Watch in der Familie: Rufnummer und Datenflat für 79€/Jahr

Die meisten von euch, die eine Apple Watch mit Mobilfunkfunktion kaufen, werden diese wohl als Uhr für das eigene Handgelenk erwerben und meist auch über den eigenen Vertrag abrechnen. Dies geht bei der Telekom, O2 und und Vodafone inzwischen relativ problemlos.

Apple Watch in der Familie

Wer sich jedoch dafür entscheidet, die Apple Watch für den eigenen Nachwuchs (oder die eigenen Eltern) vorzubereiten, selbst aber schon eine Computeruhr aus Cupertino einsetzt, dem werfen die Netzbetreiber teils Steine vor die Füße. Gibt es hier doch mehrere Tarife, in denen maximal eine Apple Watch als zusätzliches Gerät vorgesehen ist.

Was also tun, wenn der Nachwuchs eine Apple Watch mit Mobilfunkanbindung erhalten soll, selbst aber noch nicht über einen Handyvertrag verfügt? Hier bietet sich die eSIM-Lösung von BetterRoaming an, die von Apple offiziell sanktioniert ist.

BetterRoaming bietet Jahrespauschale

BetterRoaming verkauft einen Mobilfunkvertrag für die Apple Watch zum jährlichen Pauschalpreis von nur 79 Euro. Dieser ist nicht nur mit einer eigenen Rufnummer ausgestattet, sondern verfügt auch über unbegrenztes Datenvolumen.

Voraussetzung zur Nutzung des Angebotes ist, dass eine Apple Watch bereits als Apple Watch für den Einsatz in der eigenen Familie eingerichtet wurde. Anschließend wird über die App des Anbieters ein eSIM-Profil erworben, das nach Eingabe der entsprechenden Daten dann auf die Computeruhr übertragen wird und hier die Nutzung dieser im Mobilfunknetz ermöglicht – allerdings nur innerhalb Deutschlands.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung des Anbieters lässt sich hier einsehen.

BetterRoaming gehört zum Angebot des eSIM-Anbieters Truphone, der seinerseits auch eSIM-Karten für den Einsatz im Urlaub anbietet, die ebenfalls über im App Store erhältliche Anwendungen auf dem iPhone installiert und freigeschaltet werden können.