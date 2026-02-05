Telekom: MultiSIM-Karten werden 40 Prozent teurer

Die Telekom wird im Frühjahr die Preise für alle kostenpflichtigen MultiSIM-Karten erhöhen. Ab dem 1. April 2026 muss man pro Karte monatlich 6,95 Euro anstelle von bisher 4,95 Euro bezahlen. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 40 Prozent.

Die Preiserhöhung betrifft alle kostenpflichtigen MultiSIM-Karten mit einem bisherigen Monatspreis von 4,95 Euro. Wie eine Sprecherin der Telekom auf Anfrage von ifun.de bestätigte, schließt dies auch bereits ausgegebene MultiSIM-Karten ein. Betroffene Kunden sollen rechtzeitig informiert werden. Ausgenommen sind lediglich die kostenlos als Vertragsbestandteil enthaltenen MultiSIM-Karten, diese können weiterhin ohne Gebühren genutzt werden.

Neue Tarife als Rechenspiel

Die Umstellung wirft ein neues Licht auf die seit gestern erhältlichen neuen MagentaMobil-Tarife. Hier sind in der Tarifstufe L eine und in der Tarifstufe XL zwei MultiSIM-Karten kostenlos mit dabei. Kalkuliert man diesen Vorteil ein, rücken die teureren MagentaMobil-Tarife der Telekom preislich künftig noch enger zusammen.

In jedem Fall muss man bei den Verträgen der Telekom künftig mehr rechnen, als dies bisher der Fall war. Insbesondere, wenn neben MultiSIM- auch noch PlusKarten mit im Spiel sind. Hier kommen erneut die MagentaMobil-Stufen L und XL ins Spiel: In diesen Tarifen bekommt man die enthaltenen MultiSIM-Karten auch bei jeder PlusKarte mit dazu.

Prepaid als mögliche Alternative

Die Preiserhöhung dürfte nicht wenige Telekom-Kunden betreffen, die MultiSIM-Karten als Erweiterung zu ihrem Hauptvertrag verwenden, um das Mobilfunknetz beispielsweise mit der Apple Watch oder dem iPad zu nutzen. Mit Monatskosten von 6,95 Euro sind diese künftig nicht mehr weit von günstigen Prepaid-Angeboten entfernt. Ein Wechsel dorthin kann insbesondere dann eine Überlegung wert sein, wenn man beispielsweise sein iPad nur unregelmäßig über das Mobilfunknetz nutzt.