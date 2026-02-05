Preiserhöhung am 1. April
Telekom: MultiSIM-Karten werden 40 Prozent teurer
Die Telekom wird im Frühjahr die Preise für alle kostenpflichtigen MultiSIM-Karten erhöhen. Ab dem 1. April 2026 muss man pro Karte monatlich 6,95 Euro anstelle von bisher 4,95 Euro bezahlen. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 40 Prozent.
Die Preiserhöhung betrifft alle kostenpflichtigen MultiSIM-Karten mit einem bisherigen Monatspreis von 4,95 Euro. Wie eine Sprecherin der Telekom auf Anfrage von ifun.de bestätigte, schließt dies auch bereits ausgegebene MultiSIM-Karten ein. Betroffene Kunden sollen rechtzeitig informiert werden. Ausgenommen sind lediglich die kostenlos als Vertragsbestandteil enthaltenen MultiSIM-Karten, diese können weiterhin ohne Gebühren genutzt werden.
Neue Tarife als Rechenspiel
Die Umstellung wirft ein neues Licht auf die seit gestern erhältlichen neuen MagentaMobil-Tarife. Hier sind in der Tarifstufe L eine und in der Tarifstufe XL zwei MultiSIM-Karten kostenlos mit dabei. Kalkuliert man diesen Vorteil ein, rücken die teureren MagentaMobil-Tarife der Telekom preislich künftig noch enger zusammen.
In jedem Fall muss man bei den Verträgen der Telekom künftig mehr rechnen, als dies bisher der Fall war. Insbesondere, wenn neben MultiSIM- auch noch PlusKarten mit im Spiel sind. Hier kommen erneut die MagentaMobil-Stufen L und XL ins Spiel: In diesen Tarifen bekommt man die enthaltenen MultiSIM-Karten auch bei jeder PlusKarte mit dazu.
Prepaid als mögliche Alternative
Die Preiserhöhung dürfte nicht wenige Telekom-Kunden betreffen, die MultiSIM-Karten als Erweiterung zu ihrem Hauptvertrag verwenden, um das Mobilfunknetz beispielsweise mit der Apple Watch oder dem iPad zu nutzen. Mit Monatskosten von 6,95 Euro sind diese künftig nicht mehr weit von günstigen Prepaid-Angeboten entfernt. Ein Wechsel dorthin kann insbesondere dann eine Überlegung wert sein, wenn man beispielsweise sein iPad nur unregelmäßig über das Mobilfunknetz nutzt.
Bei den Multi SIM Verträgen zocken alle Mobilfunkbetreiber heute schon ab, die fünf Euro / Monat, die bisher zu bezahlen waren sind pure Creme, die Betreiber haben so gut wie keine Extrakosten. Um so ärgerlicher ist diese Preiserhöhung. In Deutschland gibt es einfach zu wenig Konkurrenz. In den USA aber ist es noch schlimmer, ich glaube da sind sie mittlerweile bei zehn Dollar, naja gut, die 6,95 € bei der Telekom sind da auch nicht mehr so weit weg von. Manche träumen ja vom C2 Modem im kommenden MacBooks, das wäre dann ein weiteres Gerät für das sieben Euro im Monat anfallen, neben iPad, Apple Watch und eventuell noch einem zweiten iPhone. Toller Ausblick.
Dafür haben die gängigen Tarife jetzt 1-2 MultiSIM inklusive
Und bei Swisscom habe ich 5 MultiSIM inklusive, ohne irgendwelches Throttling derselben. Die sind gleichwertig.
Dann sollen sie eine Option für MultiSIM anbieten, die Smart Watches abdeckt. Da geht ja nicht viel Traffic drüber.
Gibt es doch? Habe eine dedizierte smartwatch sim.
Ich zahle monatlich 18 € bei O2 mit Flat, 60 GB und 3 MultiSim mit Connect Vertrag.
Ja, das Telekom Netz mag besser sein – ich hatte aber nie Probleme bei O2.
Die Telekom sehe ich – sowohl bei DSL, wie auch Mobil – einfach auf der Abzockerspur. .
Hab was ähnliches bei o2: 100GB mit Boost und Connect inkl. 3 Multi-SIM und bis zu 7 Daten-SIM für 19,99
Ich glaube, du weißt gar nicht was Abzocke ist. Nachdem du ja die Wahl hast auch mindestens o2 zu nehmen, schließt sich der Begriff schon aus.
Ich kann dem nur Zustimmen. Hier wo ich Lebe hat o2 einfach das beste Preis-Leistungs Verhältnis. 160 GB und 7 Data Cards und 2 Multicards mit Nummer für 22,50 Euro. Netz und Geschwindigkeit reichen der Familie mit den iPads vollkommen aus.
Da wo ich Lebe hat o2 einfach ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältniss Für 22,50 Euro 160 GB 7 Data Cards und 2 Multi Sim mit Telefonier Funktion. Was möchte man mehr und alle iPad Nutzer in der Familie sind zufrieden. Dieses dauerhafte o2 schlecht Reden ist echt nervig.
Toll für die Leute dir neben einem o2 Mast leben. In unserer Region ist halt die Telekom dass Mass der Dinge.
Und für mich sind 20€ für Handy und iWatch, 50GB passend und mehr als ausreichend.
Bestehende Verträge ohne Zustimmung ändern? Wäre dann Widerspruch und Kündigung die Alternative?
die MultiSIM ist eine Option – die kannst du natürlich sonderkündigen.
In Verträgen wo sie inkl. ist entstehen ja keine weiteren Kosten.
Weiß jemand schon, durch was er/sie seinen/ihren Telekomvertrag ersetzen will, so wie sich die impertinente Preispolitik der Telekom entwickelt?
Vielleicht Vodafone? Oder ziehen die vielleicht nach? Alle wollen ja im Moment die Kunden melken. Ich warte auf den Tag, wo die Blase platzt.
Simyo
WinSIM, mein iPhone und die Watch laufen seit über einem Jahr darüber. Läuft perfekt!
Ich habe wegen persönlicher Verärgerung über die Telekom zu Vodafone Business gewechselt…bin viel unterwegs und habe selten etwas mehr bereut. Selbst O2&Co sind hier deutlich besser. Freu mich schon auf den Wechsel zurück. Und das Ganze nur wegen der Apple Watch und MultiSim ;-)
Einfach Fraenk oder Ähnliches dazu holen. Dann hast beide Netze
Was stimmte den nicht genau mit Voafone
Die Telekom waren schon immer die Abzocker schlechthin
Wenn man im „Geiz ist geil“ Kosmos lebt, mag das sein. Wenn man vernünftige Leistung und Support haben möchte, eher nicht. :-)
Aber irgendwann sollte auch mal Schluss sein mit Schraube nach oben drehen. Das geht doch nicht ewig gut.
Also ich kann weder bei der Leistung noch beim Support über O2 meckern. Die Telekom wird – aus was für Gründen auch immer – öfter mal für Dinge glorifiziert, welche teilweise selbstverständlich sind….und welche die Mitbewerber auch bieten.
Ähm, nö!
Hatte Vorher M der auf L geschaltet war mit Multi Sim für die Uhr, dazu noch DSL 100. Nun nur noch XL ohne DSL, Für iphone und Uhr eine Sim und den 5G Router die dritte. Am Ende ist es über ~10€ günstiger als vorher.
Natürlich wäre es wohl wo anders als der Telekom günstiger, bin aber zufrieden.
Tja, dann wird halt alles gekündigt, Hauptkarten, Plus Karten und Festnetzanschluss. Sie lernen es halt nicht anders. Zahle eh schon alle Verträge in der Familie. Die Preiserhöhung is quasi ein willkommener Aufhänger, damit sich jeder seinen eigenen Vertragspartner sucht. Der wird dann halt nicht Telekom sein. Mehr sparen kann man nun wirklich nicht.
Gut gesprochen, wirklich!
Hmm, da müsste man eigentlich ein Sonderkündigungsrecht haben. Könnte man drüber nachdenken. Plus Karten werden auch schon teurer.
Eine Zeit lang war das ja echt attraktiv preislich und ab 2 Mitnutzern schon fast ein NoBrainer. Aber langsam wird’s mir echt zu doof.
Naja, nur neue Pluskarten werden teurer. Bestehende bleiben im Preis der vereinbart wurde.
Und die MultiSIM ist eine Option – die kannst du natürlich sonderkündigen.
In Verträgen wo sie inkl. ist entstehen ja keine weiteren Kosten.
Nachdem Mobilfunkverträge seit Jahren von jeglicher Inflation verschont geblieben sind, fängt es jetzt langsam an. Die Telekom wird nur der anfang sein.
Ich hab noch einen Telekom Business Mobil S der 1. Generation. Bei dem sind 2 multiSIM kostenlos dabei. Und ich zahle nur knapp 27€.
Meinen Hauptvertrag habe ich bei der Telekom und möchte auch nicht wechseln, dafür zahle ich auch gerne etwas mehr als bei anderen Anbietern.
Das mit der auch damals schon verhältnismäßig teuren multiSIM habe ich schon damals nicht eingesehen und mir bei einem Billiganbieter einen zweiten Vertrag für 1,99 im Monat geholt. Dort kostet die multiSIM 2,95 im Monat, also insgesamt 5 € aber dafür eine zweite Nummer mit 8 GB Datenvolumen on top :)
Bei dem Datum ein verfrühter Aprilscherz!!!
Leider wohl nein. Gestern hatte die Damen von der Hotline das mir auch schon erzählt das es kommt. Damit wohl was dran. Leider!
Aus meiner Sicht ist dieser Schritt der Telekom durchaus nachvollziehbar. Überall werden die Preise auf breiter Front erhöht, Die Leute haben sich an diese Preiserhöhungen mittlerweile gewöhnt. Also denkt sich die Telekom zurecht, dann sollten wir das auch mal tun. Warum sollten Mobilfunk- oder Festnetztarife wie in den letzten Jahren immer nur einen Weg kennen, nämlich nach unten?
Damit den Leuten mehr Geld in der Tasche bleibt, das dann von anderen abgesahnt wird?
Naja, die Börsen sind gerade gecrasht. Ich denke wir haben gerade so oder so andere Probleme. Die Mensvhen werden ab morgen ihr Geld zusammenhalten.
Wir haben in der Familie zwei Magenta Mobil Prepaid M Tarife im vergangenen Sommer gebucht (30 Jahre Telekom Jubiläumstarif), mit 30 GB Datenvolumen, Flat-Anrufe in alle deutschen Netze, Mitnahme des nicht verbrauchten Volumens in den Folgemonat.
Ich selbst habe in der Black Week den Jahrestarif gebucht, 8,33 Euro Pro Monat, 30 GB Volumen inkludiert, plus 10 GB (20 x 500 MB) Datenbonus, weil ich meine langjährige Firmenrufnummer auf privat übertragen habe. Alle Verträge mit echtem 5G bis zu 300 Mbit im Download.
Insbesondere für den Jahrestarif dürfte es lange dauern, bis sich am Markt ein ähnlich günstiger Tarif zeigt. Und wegen der Ersparnis von ein paar Cent würde ich mir nicht die Mühe machen, den Jahrestarif zu verlassen.
Ich konnte ohne Verlängerung der Laufzeit und zu gleichen Kosten auf die neuen Konditionen (Magenta L) wechseln und so die 25GB Auslandsdaten p.a. bekommen.
Kann mich nicht beschweren
Geld haben kommt nicht von Geld ausgeben.
Schade, dabei haben sie zuletzt mit genau diesen Verträgen und den Pluskarten so viel richtig gemacht.
Kann mal irgendeiner einen Grund für die monatlichen Kosten nennen?
Mit einer MultiSIM verwende ich doch nur das Datenvolumen, was ich bereits bezahlt habe.
Meinetwegen einmalige Kosten für den Versand und Herstellung der physischen Karte, aber monatliche Kosten – egal ob 5 oder 7€ sind einfach nur lächerlich und grundlos, weil es genug Leute gibt, die ihr Datenvolumen gerne doppelt bezahlen.
Selbst zum gleichen Preis ein neuer Vertrag hätte wenigstens eigenes Datenvolumen was man zahlt, anstatt bereits bezahltes Datenvolumen ein 2. mal zu bezahlen…
Korrekt. Siehe erster Beitrag. Die Beteiber haben bis auf eine weitere physische SIM Karte, falls nicht eSIM, so gut wie keine weiteren laufenden Kosten. Die Lieferanten die Telekom und Co. die Mobilfunk und Festnetztechnik liefern bekommen nichts für eine zusätzliche SIM, beziehungsweise in deren Preismodellen spielen mehrere Simkarten für ein und den selben Vertrag keine Rolle. Ergo die monatlichen Kosten für jede weitere Simkarte die ein und den selben Kundenvertrag bedienen sind für die Betreiber purer Profit. Das ist ihr gutes unternehmerisches Recht, aber als Kunde sollte man das wissen.
Die spinnen doch komplett! Ich habe bei o2 einen Tarif und 7 Geräte, die sich den Teilen (alles meine, ich teile hier nichts mit anderen) – das setup könnte ich mir bei der Teuerkom mal echt nicht leisten. Und bevor hier groß wieder wer kommt: ich habe mit o2 super Netz und es kommen in der Regel 150-220 MBits an. Schwank natürlich aber ich bin extrem zufrieden. Ping bei da 27 ms.
Wie süss, 120-220 Mbit :D
Bin mit o2 ebenso zufrieden wie du. Ich habe sogar einen Unlimited-Tarif (300/50 MBits) für rechnerisch 25 €/Monat inkl. Boost-Option. Sprich: alle SIMs die ich dazu haben (3x Multi + 7x Data) haben auch unlimited Datenvolumen. Den gibt es so nicht mal mehr unter der Ladentheke. Mein Partner hat den gleichen Tarif und unser DSL250 läuft auch über o2 hier. Insgesamt zahle ich für all das 85 € im Monat. Wir haben bisher immer Netz und können nicht bestätigen, dass o2 schlecht wäre. Zumindest nicht hier in Raum Wuppertal und Ennepe-Ruhr, wo unser Leben stattfindet.
Gibt es eine Empfehlung für einen günstigen Apple Watch Tarif?