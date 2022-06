Congstar GB+: Jährlicher „Treuebonus“ für Bestandskunden

Einzige Ausnahme sind Altverträge. Wer hier die mit den neuen MagentaMobil-Tarifen wechseln verbundenen Konditionen erhalten will, muss zuvor in die aktuelle Generation des jeweiligen Tarifs wechseln. Als Faustregel kann man die 5G-Unterstützung nehmen, sofern die Tarife die 5G-Nutzung erlauben, sind sie aktuell genug, um auch von den kommenden Upgrades, darunter ein nennenswert höheres Datenvolumen, zu profitieren.

An dieser Stelle auch noch eine kleine Ergänzung zu unserem Bericht über die Daten-Upgrades der Telekom . Mittlerweile ist der Anbieter auch dazu übergegangen, die kleineren Verträge auf die neuen Konditionen umzustellen. Generell ist dabei zu beachten, dass die Anpassungen über die nächsten Tage hinweg erfolgen. Von Freitag an sollten die neuen Vertragskonditionen dann für alle Kunden der Telekom aktiv sein.

