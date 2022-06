MagentaMobil L: Telekom entfernt Datenlimit in Altverträgen

Solltet ihr schon etwas länger zum Kreis der aktiven Telekom-Vertragskunden gehören, dann kann es sich heute lohnen einen Abstecher auf die personalisierte Datenverbrauchs-Anzeige pass.telekom.de zu unternehmen, die bekanntlich aus dem Mobilfunknetz aufgerufen werden muss. Wie mehrere ifun.de-Leser berichten ist die Telekom bereits damit zugange die Altverträge ihrer Bestandskunden umzustellen.

Spezifisch scheinen hier vor allem Vertragskunden in schon länger laufenden MagentaMobil L-Tarifen zu profitieren, die sich plötzlich über ein unlimitiertes Datenvolumen in ihren Verträgen freuen dürfen. Welche konkreten Tarif-Kombinationen die Telekom dabei berücksichtigt können wir nicht zweifelsfrei sagen, reichen euch aber zwei wiederkehrende Varianten durch, die in den Leser-E-Mails häufiger genannt wurden:

Telekom MagentaMobil L (for Friends) mit MagentaEINS

Telekom MagentaMobil L mit Handy mit MagentaEINS

Neue Tarife ab 1. Juli

Heute in einer Woche wird die Telekom ihre neuen Mobilfunktarife zur Buchung freigeben, die der Konzern bereits Anfang Juni vorgestellt hat. Das neue Portfolio wird dabei vor allem dann attraktiv, wenn man mehrere Verträge von Familienangehörigen oder Partnern kombiniert.

So setzt die Telekom fortan pro Tariflinie auf einen Basispreis, den jedoch nur die erste SIM-Karte zahlen muss. Weitere Unterverträge für zusätzliche Nutzer zahlen anschließend reduzierte PlusKarten-Gebühren.