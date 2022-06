JBL Live Pro 2: In-Ears mit insgesamt 40 Stunden Akkulaufzeit

Mit dem Live Pro 2 hat JBL sein Konkurrenzprodukt zu den AirPods Pro in der zweiten Generation vorgestellt. Die In-Ear-Hörer mit adaptiver Geräuschunterdrückung beeindrucken in der neuen Version mit einer maximalen Akkulaufzeit von insgesamt 40 Stunden.

Die JBL Live Pro 2 setzen wie mittlerweile alle True-Wireless-Ohrhörer auf die Kombination aus integrierten Akkus und einer mit einem Zusatzakku ausgestatteten Aufbewahrungsbox. Für sich bringen es die Ohrhörer bereits auf bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit, in Kombination mit der Hülle kommt man mit der neuen Version bis zu 40 Stunden ohne Steckdose aus. Wenn nötig, lassen sich per Schnellladung in 15 Minuten weitere vier Stunden nachtanken. Alternativ zur kabelgebundenen Stromverbindung kann man die Ohrhörer mit etwas mehr Zeit auch drahtlos nach dem Qi-Standard laden.

Die Audioeigenschaften der mit 11-Millimeter-Treibern ausgestatteten Ohrhörer lassen sich vom Nutzer anpassen. Der Hersteller hebt hier insbesondere seine „Smart Ambient“-Technologie hervor, mit deren Hilfe sich die automatische Geräuschunterdrückung so einstellen lässt, dass Umgebungsgeräusche auch mit eingesetzten Hörern besser wahrnehmbar sind. JBL bietet hierfür eine korrespondierende App an, die darüber hinaus auch EQ-Anpassungen ermöglicht. Insgesamt sechs integrierte Mikrofone sollen dabei dafür sorgen, dass gezielt Störgeräusche wie Wind isoliert werden. Die Mikrofonausstattung ermöglicht zudem, dass sich die Ohrhörer per Freisprechfunktion verwenden auch auch im Zusammenhang mit Sprachassistenten nutzen lassen. JBL unterstützt hier aktuell Amazon Alexa und den Google Assistant.

Die JBL Live Pro 2 sind ab sofort in den Farben Blau, Schwarz, Silber und Rosa erhältlich. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 149 Euro.

Funktions- und Leistungsumfang

In Verbindung mit der aktuellen Neuvorstellung listet JBL die folgenden Eckdaten der JBL Live Pro 2 :