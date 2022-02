CDU-Justizministerin will Luca-Daten zur Strafverfolgung nutzen

Die Luca-App hat den Steuerzahler über das letzte Jahr hinweg mehr als 20 Millionen Euro gekostet und war aufgrund ihres Umgangs mit persönlichen Daten und nicht zuletzt auch wegen angeblichem Diebstahl von Quellcode massiv in der Kritik. Für das Projekt hatten sich maßgeblich Musiker der Fantastischen Vier stark gemacht, die von März an nun neue Lizenzgebühren aus den Länderkassen einsammeln wollten. Angesichts einer gesunkenen Zahlungsbereitschaft der Bundesländern warben die Luca-Verantwortlichen zuletzt mit deutlich reduzierten Preisen für ihr Angebot. Schlechte Presse und massive Vorwürfe mit Blick auf den Missbrauch der gesammelten Daten machen das Fortführen der Geschäfte mit den Betreibern der Luca-App für Landespolitiker aber zunehmend zum heißen Eisen.

Die einschränkende Ergänzung der Ministerin, dass diese schlicht illegale Nutzung der mithilfe der Luca-App gesammelten Daten nur „bei schweren Verbrechen wie einem Tötungsdelikt oder einer Vergewaltigung in einem Restaurant“ erfolgen solle, soll wohl in erster Linie dazu dienen, die Entrüstung ob dieser Ankündigung entsprechend gering zu halten.

Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann liefert den besten Beweis dafür, dass die Kritik am Umgang mit den persönlichen Daten der Nutzer durch die Luca-App beziehungsweise deren Entwickler durchaus berechtigt war. Die CDU-Politikerin wird von der in Berlin erscheinenden Tageszeitung BZ mit den Worten zitiert „Wir schließen nicht aus, die Daten zu verwenden“.

