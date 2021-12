Für Luca-Nachfolge: Die Corona-Warn-App bereitet sich vor

Auch wenn in Gastronomie und Veranstaltungsbranche derzeit noch die Luca-Applikation zur Kontakterfassung dominiert: Langfristig werden die teuer bezahlten Lizenzverträge in zahlreichen Bundesländern auslaufen.

Sobald dies der Fall ist müssen die Entscheidungsträger in den jeweiligen Regionen dann ihr Weiteres Vorgehen planen. Sollen erneut mehrere hunderttausend Euro in die privatwirtschaftliche Luca-Applikation investiert oder ein Wechsel auf die offizielle Corona-Warn-App des Robert Koch Institutes vollzogen werden? Rechtlich ist dieser in den zurückliegenden Monaten bekanntlich bekanntlich in immer mehr Bundesländern möglich geworden.

Mit Blick auf die zahlreichen Patzer der umstrittenen Luca-App, dürfe die Entscheidung in vielen Regionen eindeutig ausfallen und wir etlich neue Anwender der von Telekom und SAP entwickelten Anwendung der Bundesregierung sorgen.

Gezielte Abfrage von Zertifikaten

Um auf diese vorbereitet zu sein hat die Corona-Warn-App jetzt Ausgabe 2.15 vorgelegt und will damit die Zertifikatsprüfung bei Ticketbuchungen vereinfachen. Version 2.15 ermöglicht Nutzern der Corona-Warn-App diese während der Buchung von Veranstaltungstickets dafür einzusetzen, nachzuweisen dass eine Impfung, ein aktueller Negativ-Test oder eine Genesenen-Bescheinigung vorliegt.

Veranstalter können so per QR-Code entsprechende Nachweis-Zertifikate bei der Corona-Warn-App anfragen, die diese (nach dem OK des Nutzers) zur Auswertung freigibt und so bei der Zugangskontrolle unterstützend zur Hand gehen wird. Veranstalter können die neue Funktion gezielt zum Erfragen einzelner Zertifikate nutzen.

Anwender sind dabei aufgerufen darauf zu achten, dass der eigene Name auf den hinterlegten Zertifikaten exakt der Schreibweise entspricht, mit der der eigene Namen auch in den Buchungssystemen der Veranstalter hinterlegt wurde.