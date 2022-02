Super-Bowl-Coup von Coinbase: Kundenstrom und lahme Server

Die Werbevideos in den Pausen der Super-Bowl-Übertragungen sind mittlerweile seit Jahrzehnten Kult. Allem voran denken wir hier natürlich an Apples legendären Macintosh-Spot aus dem Jahr 1984.

Der Andrang sorgte nicht nur für verstopfte Server bei Coinbase, sondern hat ganz offensichtlich aber auch schon die ersten schwarzen Schafe auf den Plan gerufen. So wird in Verbindung mit der Werbeaktion dringend davor gewarnt, dass derartige QR-Code-Links durchaus auch auf betrügerische Webseiten verweisen können. Wer den Spot nicht live gesehen hat und dennoch an der Bonusaktion teilnehmen möchte, wählt aus diesem Grund lieber den offiziellen Weg über die Webseite von Coinbase .

Die Neugier der Football-Zuschauer hat jedoch dafür gesorgt, dass die Server von Coinbase zunächst einmal ordentlich in die Knie gegangen sind. Wer den QR-Code abfotografiert hat, wurde nämlich auf eine Sonderseite von Coinbase geschickt, auf der die Eröffnung eines Kontos mit einem Gegenwert von 15 Dollar in Bitcoin belohnt wurde.

