iPhone erstmals im deutschen Apple Refurb Store erhältlich

Apple selbst wirbt damit, dass alle im Refurb Store erhältlichen Produkte in der Regel von Neugeräten nicht zu unterscheiden sind und zudem mit Apples einjähriger Garantie verkauft werden. Die für die derzeit erhältliche iPhone-Modelle angesetzten Preise liegen in der Regel auch ein Stück weit unter dem, was die offiziellen Vertriebspartnern ansetzen. Wer eine preislich attraktive und sichere Kaufoption sucht, fährt im Apple Refurb Store gewöhnlich nicht schlecht.

Im deutschen Apple Refurb Store ist erstmals auch das iPhone erhältlich. Während das Apple-Mobiltelefon in den USA bereits seit etlichen Jahren auch generalüberholt von Apple angeboten wird, hat die Rubrik „iPhone“ im hiesigen Refurb Store bislang gefehlt. Jetzt steht der Bereich erstmal und auch ganz gut gefüllt in Deutschland zur Verfügung.

