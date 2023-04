CarPlay inzwischen in mehr als 800 Modellen

Die aktualisierte Version von Apples CarPlay-Liste zeigt auch, dass der auch CarKey genannte Autoschlüssel in der Apple Wallet langsam mehr Verbreitung findet. Hier ist nun der chinesische Hersteller Byd mit einer aktuellen Elektro-Limousine Han mit an Bord. Darüber hinaus werden die Hersteller BMW, Genesis, Hyundai und Kia – teils auch mit neuen Modellen – gelistet.

Apple hat bereits vor einem Jahr angekündigt, wohin die Reise mit CarPlay gehen soll und damit verbunden aufgezeigt, dass das iPhone künftig über sämtliche Fahrzeugdisplays herrschen will. Erste konkrete Details zum CarPlay der Zukunft will Apple bis Ende dieses Jahres nennen. Als Kooperationspartner vom Start weg hat der iPhone-Hersteller damals zunächst 14 Autohersteller genannt, von denen mit Mercedes, Porsche und Audi drei aus Deutschland kommen.

Über den Erfolg von CarPlay muss man angesichts dieser Zahlen nicht diskutieren. Den Komfort, das gewohnte iOS-Interface mitsamt den persönlichen iPhone-Inhalten schnell und zuverlässig auf das Fahrzeug-Display zu bringen, will kaum jemand mehr missen, der CarPlay einmal genutzt hat. Umso mehr kommen die Ankündigungen von Autobauern überraschend, die wie zuletzt General Motors eine Abkehr von der Apple-Lösung planen. Ein Grund hierfür dürfte das Interesse sein, die Kontrolle über das Dashboard und damit verbunden sicher auch potenzielle Einnahmequellen nicht aus der Hand zu geben. Wir erinnern uns hier nicht zuletzt auch an das Sitzheizungs-Abo von BMW oder die Sprint- und Langsamfahr-Abos von Mercedes .

Insert

You are going to send email to