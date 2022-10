CarPlay der Zukunft: Auto im Fokus, das iPhone wird Nebensache

Wenn Apple im kommenden Jahr die ersten konkreten Details zu seiner CarPlay-Vollintegration bekannt gibt, wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Name Polestar fallen. Der Volvo-Ableger gehört zu jenen Autoherstellern, die Apple bereits bei der Vorankündigung in diesem Sommer als Kooperationspartner genannt hat. Mit iOS 17 soll CarPlay im Zusammenspiel mit ausgewählten Fahrzeugmarken und -modellen deutlich mehr als eine schlichte iPhone-Anbindung sein.

Apple CarPlay 2023 Demo

Mehrere Bildschirme verfügbar

Apples Ziel ist es, CarPlay zu einem vollumfänglichen Cockpit-System zu erweitern, das sich ähnlich wie es Google bereits mit Partnern wie eben Polestar macht, als Alternative oder gar Ersatz für das Dashboard-System der Hersteller präsentiert. Für den Fahrer ist dergleichen insbesondere mit erweiterten Komfortfunktionen verbunden, so werden sich dann beispielsweise auch die Lüftung oder Heizung per Siri steuern lassen. Die Möglichkeit, mehrere Displays anzusteuern, erlaubt es den CarPlay in Zukunft zudem, etwa die Navigation auf den Bildschirm direkt vor dem Fahrer oder ein Head-Up-Display zu legen, während der Hauptbildschirm in der Mitte für andere Anwendungen zur Verfügung steht.

Erweiterte Navigationsmöglichkeiten

Für einen deutlichen Mehrwert sorgt eine derartige Vollintegration allerdings im Zusammenhang mit der Routenplanung und Navigation. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist die Google-Integration in aktuellen Fahrzeugmodellen wie etwa dem Polestar 2. Der Wagen stellt im Zusammenhang mit der Streckenplanung zusätzliche Informationen wie etwa den aktuellen Füllstand seines Akkus bereit. In der Folge wird im Zusammenhang mit der Navigation mithilfe von Google Maps beispielsweise der erwartete Akkustand bei Ankunft angezeigt oder wenn nötig werden auch gleich die entsprechenden Zwischenstops an Ladestationen bis zum Erreichen des Ziels direkt mit berechnet.

Google Maps im Polestar

Aktuell ist dergleichen bei Apple CarPlay noch Zukunftsmusik und auch Polestar wird fürs erste wohl bei der ausschließlichen Google-Integration bleiben. Der neue Polestar 3 wird in dieser Woche vorgestellt, Apple will wie gesagt erst Ende kommenden Jahres weitere Details zu dem anstehenden großen CarPlay-Update nennen, mit ersten Fahrzeugintegrationen ist dann ab dem Jahr 2024 zu rechnen.

Polestar 3 Ankündigung am 12. Oktober