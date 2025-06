CarPlay am Motorrad: Z55B mit Navi, Kamera, Totwinkel und Reifendruck

Passend zum Thema möchte ich kurz aus meiner Schadenmeldung von vergangenen Mittwoch zitieren: „Ich fuhr mit meinem Motorrad hinter dem PKW mit dem Kennzeichen X-XX X. Der Fahrer des Fahrzeugs reduzierte seine Geschwindigkeit ohne erkennbaren Grund und ohne gesetzten Blinker. Kurz darauf bremste der PKW so stark ab, dass sowohl er als auch ich zum Stillstand kamen. Anschließend legte der Fahrer des PKW den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts gegen mein stehendes Motorrad.“

Muss sich ändern: Hier war das Moped noch ohne Dashcams unterwegs

Hier kam es zwar nur zu Sachschaden, ohne die Fahrzeuge hinter mir, hätte ich wahrscheinlich noch zusätzliche Scherereien gehabt. Versuchte der PKW-Fahrer doch kurz seinen Fehler in einen Auffahrunfall umzudichten. Wie gesagt, Zeugen waren glücklicherweise vor Ort.

Drahtloses CarPlay und Sicherheitsfeature

Eine Anekdote, die uns einen genaueren Blick auf die CarPlay-Lösung Z55B für Motorräder werfen lässt.

CarPlay-Display mit zwei Dashcam-Einheiten

Angeboten von den CarLinkIt-Machern, die mit dem C6 Pro bereits eine CarPlay-Lösung für Motorräder am Start haben, bietet die Neuveröffentlichung ein kombiniertes CarPlay— und Sicherheitssystem für Motorräder an, das mehrere Funktionen in einem wetterfesten Gerät vereint. Im Zentrum steht ein 5,5 Zoll großes Display, das sich sowohl für Apple CarPlay als auch für Android Auto eignet.

Die Verbindung erfolgt kabellos, sodass das iPhone während der Fahrt in der Taschen bleiben kann. Die Bedienung erfolgt dann über den Touchscreen oder eine mitgelieferte, kabelgebundene Fernbedienung, die am Lenker befestigt wird.

Reifendruck, Geschwindigkeit, Radar und Kamerazugriff

Das System richtet sich an Nutzer, die auf längeren Touren nicht nur navigieren, sondern auch Musik hören und Anrufe entgegennehmen möchten, die Entertainment-Funktionen aber mit zusätzlichen Sicherheits-Features verbunden wissen wollen. Unsere bisherige Lösung steht damit vor einem Upgrade.

Kameras und Totwinkelwarnung

Ein zentrales Ausstattungsmerkmal des ZBB5 sind die beiden mitgelieferten 1080p-Kameras, die vorne und hinten am Motorrad montiert werden. Die Aufzeichnung erfolgt im Loop-Modus, bei Erschütterungen wird automatisch eine Notfallaufnahme gespeichert. Eine 64 GB Speicherkarte liegt dem Gerät bei, unterstützt werden Karten mit bis zu 128 GB. Die Dashcamvideos lassen sich über eine App sichten und auf dem iPhone sichern.

Totwinkelwarnung unterstützt die Reifendruck-Überwachung

Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein physisches Totwinkel-Warnsystem. Anders als einfache LED-Anzeigen nutzt das Z55B ein eigenes Radar, um Fahrzeuge im nicht sichtbaren Bereich zu erkennen. Eine optische Warnanzeige signalisiert, wenn sich ein anderes Fahrzeug seitlich nähert. Ergänzend überwacht ein integriertes System permanent den Reifendruck und gibt Alarm, falls sich dieser außerhalb des empfohlenen Bereichs bewegt.

Das Z55B kommt mit einem umfangreichen Lieferumfang

Wasserdicht mit Schnellverschluss

Das Gerät ist mit einer Schnellverschlusshalterung ausgestattet, durch die sich das Display beim Abstellen des Fahrzeugs rasch abnehmen lässt. Die Halterung passt auf viele gängige Motorradmodelle. Das Display selbst ist staub- und wasserdicht nach IP68 und soll auch mit Handschuhen problemlos bedienbar bleiben. Die Bildschirmhelligkeit von 1.400 Nits ermöglicht die Nutzung bei direkter Sonneneinstrahlung.

CarPlay, Kamera, Status: Eine zusätzliche Fernbedienung gestattet das schnelle Umschalten

Der Z55B ist in zwei Varianten erhältlich. Die Ausführung mit Totwinkelassistent hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 499 US-Dollar und wird derzeit im Rahmen einer Rabattaktion (Gutschein-Code: SummerRide2025) für 334 US-Dollar angeboten. Die Version ohne Totwinkelüberwachung liegt regulär bei 399 US-Dollar und ist aktuell (ebenfalls mit dem Gutschein-Code: SummerRide2025) für 256 US-Dollar erhältlich.

Wir haben eine Einheit geordert und melden uns, sobald wir erste Alltagserfahrungen mit der neuen CarPlay-Lösung gesammelt hat.