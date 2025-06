WhatsApp: KI-Zusammenfassungen ungelesener Nachrichten

Der beliebte Messenger WhatsApp führt eine neue Funktion ein, die Nutzern das schnelle Aufholen verpasster Unterhaltungen erleichtern soll. Die sogenannten „Message Summaries“ fassen den Inhalt ungelesener Nachrichten mithilfe von Metas KI zusammen und bieten so eine kompakte Übersicht, ohne dass die einzelnen Mitteilungen geöffnet werden müssen.

Zusammenfassungen in WhatsApp: Nicht mitlesen und dennoch im Bild bleiben

Ziel ist es, die Orientierung in längeren oder mehreren parallelen Chats zu erleichtern – besonders in Situationen, in denen wenig Zeit zum Nachlesen bleibt.

Funktion muss aktiviert werden

Das System basiert auf einer sogenannten Private-Processing-Technologie. Diese erlaubt die lokale Verarbeitung auf dem Gerät, sodass Meta oder WhatsApp keinen Zugriff auf die Nachrichteninhalte oder deren Zusammenfassungen erhalten. Die generierten Übersichten bleiben privat und sind ausschließlich für den jeweiligen Nutzer sichtbar. Andere Teilnehmer im Chat werden nicht darüber informiert, dass eine Zusammenfassung erstellt wurde.

Nutzer entscheiden selbst, ob sie die Zusammenfassungen verwenden möchten. Die Option ist standardmäßig deaktiviert und lässt sich über die Einstellungen gezielt aktivieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, festzulegen, für welche Chats die KI-gestützte Analyse erlaubt ist. Diese Feature ist Teil des erweiterten Datenschutzangebots in WhatsApp.

Zusammenfassungen in WhatsApp: Starten vorerst nur in den Vereinigten Staaten

Start in den Vereinigten Staaten

Derzeit steht die neue Funktion zunächst nur Nutzern in den USA zur Verfügung. Sie ist ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Eine Ausweitung auf weitere Länder und Sprachversionen ist vorgesehen, allerdings ohne konkreten Zeitplan.

Technisch interessierte Anwender können zusätzliche Details zur Funktionsweise und Umsetzung begleitenden technischen Whitepaper nachlesen: