C6 Pro für das Motorrad: CarPlay, Reifendruck, zwei Kameras, GPS

Die einfachen CarPlay-Displays für Motorradfahrer kennt ihr bereits. Auf ifun.de haben wir im August 2023 eine Nachrüstlösung präsentiert, die wir seitdem zufrieden herumchauffiert haben. Jetzt, wo im Anschluss an die Gute-Wetter-Saison wieder mehr Zeit zum Basteln an der Maschine ist, wollen wir euren Blick kurz auf das All-in-One-System C6 Pro lenken.

Mit dem C6 Pro bietet der Hersteller Aoocci eine Kombination aus Front- und Rückfahrkamera, GPS-Tracking, Reifendruck-Kontrolle und drahtloser CarPlay-Integration an, die gezielt auf Motorradfahrer abgestimmt ist.

CarPlay, Reifendruck, zwei Kameras, GPS

Das Herzstück des Systems ist ein 6,25 Zoll großes Touchdisplay mit einer Auflösung von 1560 × 720 Pixeln. Dieses bietet sowohl eine Unterstützung von Apple CarPlay als auch von Android Auto. Der Verbindungsaufbau erfolgt nach der ersten Bluetooth-Kopplung automatisch, sobald die Zündung eingeschaltet ist und Strom liefert.

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind zwei Kameras, die das Geschehen vor und hinter dem Motorrad in Full-HD-Auflösung aufzeichnen und auf der ins System eingesteckten Micro-SD-Karte in Schleifenaufnahmen speichern. Die Kameras zeichnen mit einem Sichtwinkel von 140 Grad auf und stellen ihre Aufnahmen per WLAN zur Verfügung. Abgerufen werden die Mitschnitte über die gesonderte Dashcam-Applikation Viidure.

Das gesamte System ist wasserdicht und besitzt eine IP67-Zertifizierung, die die Nutzung auch bei widrigen Wetterbedingungen ermöglicht. Die Kamera verfügt zudem über ein Notfallsystem mit einem eingebauten G-Sensor, der Erschütterungen erkennen soll und automatisch Videoaufnahmen startet, um relevante Ereignisse festzuhalten.

Drei-Tasten-Fernbedienung inklusive

Neben den Kamerafunktionen bietet das C6 Pro-System eine integrierte GPS-Antenne , die unabhängig von zusätzlichen Apps zum Tracking und zur Aufzeichnung von Geschwindigkeit und Standortdaten genutzt werden kann. Das System unterstützt zudem die Überwachung von Reifenluftdruck und -temperatur und liefert dafür zwei drahtlos verbundene Ventilkappen mit, die einfach statt der vorhandenen Ventilkappen genutzt werden können.

Mitgeliefert wird zudem eine kleine Drei-Tasten-Fernbedienung, die die Umschaltung zwischen der CarPlay- und der Live-Kamera-Ansicht ermöglicht. Die Kamera-Ansicht kann sowohl im Vollbildmodus dargestellt werden als auch im Splitscreen-Modus, der die nach vorne und die nach hinten ausgerichtete Kamera gleichzeitig anzeigt.

Das C6 Pro trägt einen Listenpreis von 209 Euro. Der Gutscheincode C6Pro22 reduziert den Verkaufspreis aktuell jedoch um 46 Euro auf 163 Euro.