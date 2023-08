Das Display selbst ist mit eigenen Lautsprechern ausgestattet, die beim Einsatz am Motorrad jedoch ignoriert werden können. Integralhelm, Wind und Fahrgeräusche machen deren Nutzung unmöglich. Um Anrufe zu tätigen, Podcasts oder Navigation-Anweisungen zu hören, müssen Anwender zusätzlich ein Bluetooth-Headset, Ohrhörer oder die vorhandene Audio-Integration des Helms mit dem CarPlay-Display verbinden. Dies ist problemlos möglich und leitet alle CarPlay-Ausgaben dann regulär an das verbundene Bluetooth-Gerät weiter.

Wir haben 132 Euro für das Gerät ausgegeben und dieses vier Tage nach der Bestellung in den Händen gehalten. Zum Lieferumfang gehört eine klobige Kugelgelenk-Halterung, die sich irgendwie sicher auch an Lenkerstange oder Rückspiegel befestigen lässt – wir haben uns jedoch dafür entschieden selbst eine Halterung für die 12-mm-Haltestange im Cockpit zu drucken und den Creality K1 angeschmissen .

Was hingegen so gut wie keine Rolle spielt, ist die Nutzung der Apple-Lösung CarPlay auf motorisierten Zweirädern. Hier und da gibt es schon einzelne Maschinen , die Apple CarPlay-Option ab Werk verbauen, der Regelfall ist die Smartphone-Integration aus Cupertino jedoch noch nicht.

Viele Motorrad-Fans lassen sich in Sachen iPhone-Integration und Navigation grob in drei Kategorien einteilen: Die einen nutzen schlicht ihr Smartphone und setzen dafür auf etablierte Halterungen wie etwa die von Quad Lock oder von SP Connect . Die anderen vertrauen auf spezialisierte Navigationslösungen für Motorräder wie etwa Garmins zūmo XT . Der Rest ist dankbar darüber, sich auf der Straße nicht auch noch einen Kopf um Karten und digitale Ausrüstung machen zu müssen und verzichtet gänzlich auf zusätzliche Bildschirme am Bike.

Einsatzbereit in 30 Sekunden CarPlay am Motorrad nachrüsten: Wasserdichte 5-Zoll-Lösung im Video

