Curve Nano: Twelve South stellt faltbaren iPhone-Ständer vor

Mit dem Curve Nano bringt der Zubehöranbieter Twelve South einen neuen Smartphone-Ständer für MagSafe-kompatible iPhones auf den Markt. Der Aufsteller richtet sich an Nutzer, die ihr Gerät unterwegs oder auf dem Schreibtisch stabil positionieren möchten.

Der Ständer lässt sich flach zusammenfalten und kommt im geschlossenen Zustand auf eine Bauhöhe von nur 7,8 Millimetern. Ein passendes Transportetui ist im Lieferumfang enthalten.

Der Curve Nano arbeitet mit den integrierten Magneten aktueller iPhone-Modelle ab dem iPhone 12. Das Gerät rastet magnetisch ein und lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen. Der Betrachtungswinkel kann stufenlos angepasst werden. Die Aluminiumkonstruktion wird durch Silikonauflagen ergänzt, die für einen sicheren Stand sorgen.

Reduziertes Zubehör ohne Zusatznutzen

Twelve South hebt beim Curve Nano vor allem die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht hervor. Zusammengeklappt misst der Ständer rund 113 mal 65 Millimeter und passt in fast jede Tasche. Auf Zusatzfunktionen wurde bewusst verzichtet. Das unterscheidet ihn von anderen MagSafe-Ständern, die etwa ein Ladegerät oder eine Zusatzhalterung integrieren.

Interessierte Nutzer sollten daher abwägen, ob ein solches Minimalzubehör wirklich die beste Wahl ist. Eine iPhone-Hülle oder MagSafe-Geldbörden mit eingebautem Aufsteller oder ein MagSafe-Ladegerät mit Standfuß bietet oftmals mehr Funktionalität. Wer lediglich eine Halterung für das gelegentliche Aufstellen des Smartphones sucht, kann sich zur Not auch mit einem gefalteten Blatt Papier behelfen.

Verfügbarkeit und Preis

Der Curve Nano ist in den Farben Dune, Slate und Coastal Blue erhältlich. Twelve South bietet das Zubehör derzeit über den eigenen Onlineshop zum Preis von 34,99 US-Dollar an. Ein Marktstart in Deutschland ist nicht offiziell bestätigt, dürfte aber zeitnah erfolgen – auf amazon.de ist der Curve Nano schon gelistet. Der Preis dürfte hierzulande bei etwa 35 Euro liegen.