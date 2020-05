Notfall-App NINA zeigt Corona-Karte und Statistiken

Nachdem die Notfall-App NINA bereits seit vergangenem Monat mit einem Sonderbereich zum Thema COVID-19 inklusive eines Corona-Lexikons ausgestattet ist, fließen mit der aktuellen Version der vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichten Anwendung weitere tagesaktuelle Infos mit ein. Eine zusätzliche Ebene in der Kartenansicht informiert über die aktuelle Ausbreitung des Corona-Virus.

Um die neuen Corona-Infos in der NINA-App anzuzeigen, müsst ihr in der Kartenansicht auf das Layer-Symbol tippen und dort das stilisierte Virus auswählen. Ein Farbcode signalisiert die Ausbreitungsstufe in den einzelnen Landkreisen.

Tagesaktuelle Zahlen könnt ihr abrufen, in dem ihr einen der einzelnen Landkreise antippt. Hier wird dann die Zahl der Corona-Infektionen und damit verbundenen Todesfälle, die Einwohnerzahl und die Anzahl der Fälle auf 100.000 Einwohner umgerechnet aufgelistet.