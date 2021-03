Bundesgesetzt: Arizona plant App-Verkauf ohne Umsatzbeteiligung

Die Gesetzesinitiative trägt das unscheinbare Kürzel HB2005, birgt allerdings viel Sprengstoff was den Verkauf von mobilen Applikationen in den Vereinigten Staaten angeht.

Representative @Recobbforazrep won’t be bullied into backing down. Her bill HB2005 would hold Apple accountable for its monopolistic practices that stifle innovation and hurt consumers. https://t.co/b1Jhg7lSN8 — Coalition for App Fairness (@appfairness) March 2, 2021

Das von der republikanischen Abgeordneten Regina Cobb in Arizona auf den Weg gebrachte Vorhaben will die verpflichtende Umsatzbeteiligung im App Store abschaffen und durchsetzen, dass Entwickler ihre Anwendungen auch über eigene Bezahlsysteme verkaufen und hier etwa auch Kreditkarten akzeptieren könnten.

Das Bundesgesetzt, über das noch im Laufe der Woche abgestimmt werden könnte, würde im App Store aktive Entwickler dann vom Zwang freisprechen, für angeboten In-App-Käufe auf Apples Bezahlsystem setzen zu müssen.

Ob die Initiative Allerdings in geltendes Recht umgesetzt werden kann, ist unklar – ein ähnliches Vorhaben scheiterte erst im vergangenen Monat in North Dakota. Seitdem sind Apple und Google auf der Hut und sollen nun auch in Arizona alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, den Alleingang des Bundesstaates zu verhindern.

Apple und Google gehen auf die Barrikaden

Nach Angaben Cobbs hätten die Unternehmen „probably almost every lobbyist in town“ in die Spur geschickt, um Stimmung gegen den Vorschlag zu machen und die Umsetzung von HB2005 zu verhindern.

Auf der anderen Seite haben Epic, Spotify, Tile und die restlichen Mitglieder der so genannten Coalition for App Fairness ihr Gewicht in die legislative Waagschale geworfen und unterstützen den Vorstoß der Republikanerin ausdrücklich.

Apple selbst hat noch keine öffentliche Position zu der Gesetzesinitiative bezogen, Chief Compliance Officer Kyle Andeer verglich das Vorhaben im Rahmen einer Anhörung in der vergangenen Woche jedoch mit einem „staatlichen Aufforderung an Apple, den App Store zu verschenken“.