Blink auf dem iPhone: Microsoft zeigt schnellere Browser-Engine als Safari

Über viele Jahre war die Browser-Welt auf dem iPhone weitgehend vorgegeben. Zwar konnten Anwender Chrome, Firefox, Edge oder Brave installieren und sogar als Standardbrowser festlegen, technisch arbeiteten jedoch alle mit derselben Grundlage: Apples Browser-Engine WebKit.

Die eigentliche Darstellung von Webseiten, die Ausführung von JavaScript und die Unterstützung moderner Webstandards lagen damit vollständig in Apples Hand.

Erst die von der Europäischen Union durchgesetzten DMA-Vorgaben haben diese Situation verändert. Seitdem muss Apple in Europa auch alternative Browser-Engines auf iOS zulassen. Bereits Ende 2022 hatten wir über entsprechende Vorbereitungen berichtet. Damals war noch unklar, wann die ersten echten Alternativen erscheinen würden.

Eine Browser-Engine ist vereinfacht gesagt der technische Kern eines Browsers. Sie entscheidet darüber, wie Webseiten dargestellt werden, welche Webtechnologien unterstützt werden und wie schnell Anwendungen im Browser reagieren. Während Safari auf WebKit setzt, verwenden Chrome und Edge auf anderen Plattformen die Blink-Engine. Firefox nutzt normalerweise Gecko.

Blink-Prototyp mit deutlichen Vorsprung

Nun hat Kyle Pflug aus dem Edge-Team von Microsoft erstmals Ergebnisse eines Blink-Prototyps auf iOS veröffentlicht. Die Entwicklung basiert auf BrowserEngineKit, also jenem von Apple geschaffenen Rahmenwerk, das alternative Engines überhaupt erst ermöglicht.

Die Tests wurden auf einem iPhone 17 Pro Max mit iOS 26.5.1 durchgeführt. Im Benchmark Speedometer 3.1, der als praxisnaher Test für die Reaktionsgeschwindigkeit von Webanwendungen gilt, erreichte Blink einen Wert von 49,27 Punkten. Safari mit WebKit kam auf 38,3 Punkte. Das entspricht einem Vorsprung von knapp 29 Prozent. Auch im JavaScript-Test Jetstream 3 lag Blink vor WebKit.

Die Ergebnisse stammen allerdings von einem einzelnen Entwicklergerät und nicht aus einem kontrollierten Laborumfeld. Microsoft betont zudem ausdrücklich, dass es sich lediglich um einen Forschungsprototypen handelt und (noch) nicht um eine Produktankündigung.

Mehr als nur Geschwindigkeit

Interessant ist die Entwicklung dennoch. Schon Anfang 2023 hatten Mozilla und Google signalisiert, dass sie sich auf das Ende der WebKit-Pflicht vorbereiten.

Für Entwickler geht es dabei nicht nur um höhere Benchmark-Werte. Alternative Engines bringen häufig auch neue Webfunktionen schneller auf die Plattform und können Lücken schließen, die seit Jahren kritisiert werden. Dazu zählen moderne CSS-Funktionen, neue JavaScript-Schnittstellen oder verbesserte Werkzeuge für komplexe Web-Anwendungen.

Der jetzt gezeigte Blink-Prototyp liefert erstmals einen praktischen Eindruck davon, wie sich die von der EU angestoßene Öffnung von iOS auf den Browser-Markt auswirken könnte. Ob daraus tatsächlich eigenständige Chrome- oder Edge-Versionen mit eigener Engine entstehen, bleibt allerdings offen.