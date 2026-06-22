EU-Öffnung ermöglicht echte Browser-Konkurrenz
Blink auf dem iPhone: Microsoft zeigt schnellere Browser-Engine als Safari
Über viele Jahre war die Browser-Welt auf dem iPhone weitgehend vorgegeben. Zwar konnten Anwender Chrome, Firefox, Edge oder Brave installieren und sogar als Standardbrowser festlegen, technisch arbeiteten jedoch alle mit derselben Grundlage: Apples Browser-Engine WebKit.
Die eigentliche Darstellung von Webseiten, die Ausführung von JavaScript und die Unterstützung moderner Webstandards lagen damit vollständig in Apples Hand.
Erst die von der Europäischen Union durchgesetzten DMA-Vorgaben haben diese Situation verändert. Seitdem muss Apple in Europa auch alternative Browser-Engines auf iOS zulassen. Bereits Ende 2022 hatten wir über entsprechende Vorbereitungen berichtet. Damals war noch unklar, wann die ersten echten Alternativen erscheinen würden.
Eine Browser-Engine ist vereinfacht gesagt der technische Kern eines Browsers. Sie entscheidet darüber, wie Webseiten dargestellt werden, welche Webtechnologien unterstützt werden und wie schnell Anwendungen im Browser reagieren. Während Safari auf WebKit setzt, verwenden Chrome und Edge auf anderen Plattformen die Blink-Engine. Firefox nutzt normalerweise Gecko.
Blink-Prototyp mit deutlichen Vorsprung
Nun hat Kyle Pflug aus dem Edge-Team von Microsoft erstmals Ergebnisse eines Blink-Prototyps auf iOS veröffentlicht. Die Entwicklung basiert auf BrowserEngineKit, also jenem von Apple geschaffenen Rahmenwerk, das alternative Engines überhaupt erst ermöglicht.
Die Tests wurden auf einem iPhone 17 Pro Max mit iOS 26.5.1 durchgeführt. Im Benchmark Speedometer 3.1, der als praxisnaher Test für die Reaktionsgeschwindigkeit von Webanwendungen gilt, erreichte Blink einen Wert von 49,27 Punkten. Safari mit WebKit kam auf 38,3 Punkte. Das entspricht einem Vorsprung von knapp 29 Prozent. Auch im JavaScript-Test Jetstream 3 lag Blink vor WebKit.
Die Ergebnisse stammen allerdings von einem einzelnen Entwicklergerät und nicht aus einem kontrollierten Laborumfeld. Microsoft betont zudem ausdrücklich, dass es sich lediglich um einen Forschungsprototypen handelt und (noch) nicht um eine Produktankündigung.
Mehr als nur Geschwindigkeit
Interessant ist die Entwicklung dennoch. Schon Anfang 2023 hatten Mozilla und Google signalisiert, dass sie sich auf das Ende der WebKit-Pflicht vorbereiten.
Für Entwickler geht es dabei nicht nur um höhere Benchmark-Werte. Alternative Engines bringen häufig auch neue Webfunktionen schneller auf die Plattform und können Lücken schließen, die seit Jahren kritisiert werden. Dazu zählen moderne CSS-Funktionen, neue JavaScript-Schnittstellen oder verbesserte Werkzeuge für komplexe Web-Anwendungen.
Der jetzt gezeigte Blink-Prototyp liefert erstmals einen praktischen Eindruck davon, wie sich die von der EU angestoßene Öffnung von iOS auf den Browser-Markt auswirken könnte. Ob daraus tatsächlich eigenständige Chrome- oder Edge-Versionen mit eigener Engine entstehen, bleibt allerdings offen.
Entwickler: Microsoft Corporation
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Entwickler: Mozilla
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Entwickler: Google
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Ich glaube Apple darf nicht nur eine alternative Engine zulassen sondern muss dieses tun.
Zumindest einen Dank an die EU für deren Eintreten.
ja wenn sie müssen, toll! #sarcasm sie sollte dann auch gleich gleich LDAC zulassen, airdrop öffnen und vielleicht wieder klinkenkopfhörer erlauben wenn sie so PRO sein wollen wie sie es den lemmingen von ahnungslosen aber gut betuchten kunden verkaufen. die komplette liste aller „müsste apple“ findet man in meiner bio #sarcasmagain
Wird auch Zeit Safari ist eine Katastrophe
Das war hilfreich und hat mich überzeugt. Ich wechsle jetzt zu Blink.
Hey, das sind doch mal good News :) sehr interessant, danke ifun
Wettbewerb belebt das Geschäft.
Und wer keine Alternativen Browser mag, bleibt bei Safari.
Ich bleib auch bei Safari. Ich hasse nur die Webseiten, die sozusagen ein „built for Chrome“ Label haben.
Und was ich überhaupt nicht verstehe ist, dass ein Browser Zugriff auf Systemfunktionen haben soll (zB USB, aber auch andere Dinge. Device fingerprinting ist die Pest)
Gute Entwicklung.
Tatsache bleibt, dass in der EU nun seit vielen Jahren Browser mit eigener Engine möglich wären, aber kein einziger existiert oder auch nur konkret angekündigt wurde! Das zeigt die ganze Absurdität des DMA. Die EU meint, sich als Welt-Super-Regulator aufzuspielen, aber kann natürlich nur für die EU regulieren. Globale Unternehmen investieren aber nicht in separate Sonderentwicklungen nur für die EU.
Ich glaube das sehen viele Firmen ganz anders. Wer etwas länger dabei ist erinnert sich vielleicht dass es z.B. bereits alternative Browser mit eigener Engine von Opera und Co gab. Diese mussten dank der Apple Vorgaben dann eingestampft werden.
Dass die Hersteller nicht drei Wochen nach Freigabe ihre funktionierenden Browser entsorgen und ohne Not direkt neu programmieren ist irgendwo auch klar. Zudem: Sie würden es gerne tun aber die Vorgaben von Apple (!) ermöglichen das noch nicht ohne weiteres weil eine Engine in der EU nicht einfach eine andere sein kann wie in den USA.
Mittelfristig wird es aber dazu führen dass eine Neu-Programmierung wieder auf eigener Engine möglich wird, im schlechtesten Fall muss hier sogar die EU nochmal nachschärfen wenn Apple sich seine DMA Umsetzung ‚zu einfach‘ macht.
Danke EU
2 Jahre und 3 Monate nicht viele Jahre.
Der DMA sollte Wettbewerb ermöglichen, nicht garantieren. Dass bisher niemand eine eigene Engine veröffentlicht hat, heißt nur, dass die Hersteller den Aufwand bisher nicht für lohnend hielten.
Und auch ich finde vieles was die DMA vorschreibt unsinnig,aber deine Argumentation ist nicht stimmig.
Falls du iFun regelmäßig liest weißt du welche Welle sich nach der Öffnung des AppStores durch die EU über die Welt verteilt hat. Zuletzt Brasilien. Das so etwas nicht in drei Wochen funktioniert müsste selbst dir klar sein
und zum Thema Sonderlösungen für die EU: jeder einzelne E-Scooter der legal auf deutschen Straßen fährt ist eine Sonderlösung ganz alleine für den deutschen Markt
500 Millionen sind schon mal ne Nummer
Und setzt auch Signale
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/30-jahre-eu-binnenmarkt-101.html
Da freuen sich doch die zwei Personen, die es nutzen. Schön, schön.
Klingt gut. Chromium bitte!
Oh super! Ich hatte die Hoffnung schon ein wenig aufgegeben, dass da mal jemand kommt und es nutzt. Finde ich super. Konkurrenz belebt das Geschäft und zwingt Apple entsprechend auch ein wenig voran :) Super!
Warum haben Google und Mozilla nicht ä hat ihre eigene Engine entwickelt für iOS??? Wenn man es seit 2022 kann?
Kann man diesen Prototypen schon auf iPhones installieren oder testen?
Kann man die App auf seinem iPhone schon installieren oder testen?