Echte iOS-Browser im Anmarsch: Mozilla und Google sind vorbereitet

Dies gestattet Cupertino genau zu kontrollieren mit welchem Funktionsumfang Web-Applikationen auftreten. Hier liegt der Vorwurf in der Luft, dass WebKit in einigen Bereichen nicht das gesamte Feature-Set bereitstellt, zu dem moderne Browser in der Lage wären, um den nativen App-Store-Downloads die Konkurrenz durch hochoptimierte Web-Applikationen zu ersparen. Kurz: Apple muss nicht vor Spiele-Streaming-Diensten bangen, da keiner der im App Store verfügbaren Browser diese bestmöglich unterstützen kann.

Im mobilen App Store gibt es mittlerweile eine stattliche Auswahl an alternativen Web-Browsern, mit denen sich der ab Werk auf jedem iPhone vorinstallierte Safari-Browser ersetzen lässt. Seit iOS 14 gestattet Apple es seinen Anwendern sogar die alternativen Browser zum System-Standard zu befördern und diese so zu konfigurieren, dass angetippte Weblinks automatisch von Chrome, Brave oder Firefox geöffnet werden.

