MyScanPilot 2.0: Scan-App mit Mac-Version und neuem Posteingang

Die Scan-App MyScanPilot liegt in Version 2.0 vor und baut damit ihren Ansatz aus, Dokumente ohne verpflichtende Drittanbieter-Cloud zu erfassen und abzulegen. Wir hatten die Anwendung im Frühjahr erstmals vorgestellt. Damals stand vor allem die Möglichkeit im Mittelpunkt, Scans und Fotos direkt auf ein lokales NAS, in eine Nextcloud oder auf einen eigenen Server zu übertragen.

Mit der neuen Version rückt nun die Verwaltung der eingehenden Dokumente stärker in den Vordergrund. Ein neuer, vereinter Posteingang sammelt alle neu erfassten Dateien an einer zentralen Stelle. Nutzer können Einträge antippen, um eine Vorschau aufzurufen. Eine farbliche Kennzeichnung zeigt dabei, ob ein Dokument bereits lokal gespeichert wurde oder noch über den Upload-Dialog abgelegt werden muss.

PDFs lassen sich nun direkt im Scan-Ablauf benennen und anschließend am gewünschten Ziel speichern. Das dürfte vor allem dann helfen, wenn Rechnungen, Verträge oder Belege nicht erst gesammelt und später sortiert werden sollen, sondern direkt nach dem Erfassen an der richtigen Stelle landen müssen.

Mac-Version jetzt Teil des Angebots

Neu ist auch der stärkere Fokus auf iPad und Mac. Zum Zeitpunkt unserer ersten Berücksichtigung befand sich die Mac-Version noch in Apples Prüfprozess. Inzwischen wird MyScanPilot als Universal-App für iPhone, iPad und Mac angeboten.

Das Zusammenspiel ist vor allem für Nutzer gedacht, die unterwegs mit iPhone oder iPad scannen und die Dateien anschließend am Mac verwalten, filtern oder weiterleiten wollen. Die Mac-Version unterstützt unter anderem Batch-Aktionen, Labels, Weiterleitungen und den Zugriff auf verschiedene Speicherziele. Dazu zählen WebDAV-Server, NAS-Systeme von Synology, QNAP, Unraid oder TrueNAS, Nextcloud, iCloud Drive, Google Drive, Microsoft To Do sowie die Anbindung an MyImmoPilot.

Die eigentliche Texterkennung bleibt ein zentraler Bestandteil der Anwendung. MyScanPilot nutzt Apples VisionKit und kann Dokumente lokal auswerten. Daraus lassen sich Informationen wie Absender, Datum oder Dokumenttyp ableiten. Auf neueren Systemen mit iOS 26 soll zusätzlich Apple Intelligence genutzt werden können, um weitere Metadaten wie Beträge, IBANs oder Fälligkeiten zu erkennen.

Mehr Tempo und weniger Reibung im Alltag

Mit Version 2.0 wurden zudem mehrere Detailbereiche überarbeitet. Der Entwickler nennt flüssigeres Scrollen, gebündeltes Speichern beim Hochladen und beim Verschieben größerer Mediatheken sowie Korrekturen bei der Frontkamera-Vorschau, hängenden Fortschrittsanzeigen und dem plattformübergreifenden Sync. Dazu kommt ein neuer Hilfebereich in Deutsch, Englisch und Spanisch.

MyScanPilot lässt sich kostenlos ausprobieren. In der Gratisversion sind fünf Scans oder Fotos pro Monat, lokale Speicherung, PDF-Export und mehrseitige Dokumente enthalten. Für Funktionen wie Smart-OCR, automatische Dateinamen, NAS- und Nextcloud-Zugriff, Cloud-Integrationen, Labels und unbegrenzte Scans wird ein Premium-Abo für 2,99 Euro pro Jahr angeboten.