Echte Safari-Alternativen: Apple bereitet Browser-Freigaben vor

Wer auf dem iPhone einen Ausflug ins Internet unternimmt, der nutzt standardmäßig den vorinstallierten Safari-Browser und Apples Redering-Engine WebKit, das Herz des Safari-Browsers, das sich um die eigentliche Anzeige der Webseiten kümmert.

Keine Unterschiede unter der Haube

Fortgeschrittene Anwender können den Browser auf ihren Geräten zwar durch alternative Angebote wie Googles Chrome-Browser oder den vor allem in Deutschland beliebten Firefox-Browser austauschen, ändern damit aber nur die Benutzeroberfläche und die von den jeweiligen Anbietern angebotenen Zusatzfunktionen. Was viele Anwender nicht wissen: Auch Chrome oder Firefox müssen auf die iPhone die von Apple bereitgestellte WebKit-Engine nutzen und dürfen ihre Eigenkreationen nicht in die jeweiligen Apps integrieren.

So setzt Mozilla in seinem Firefox-Browser eigentlich auf die sogenannte Gecko-Engine, Google startete die Entwicklung des Chrome-Browsers zwar mit Apples WebKit-Engine, tauschte diese vor knapp 10 Jahren jedoch gegen die sogenannte Blink-Engine aus, die mittlerweile auch in Microsofts Edge-Browser zum Einsatz kommt.

Die Engines legen fest welche Web-Standards von den jeweiligen Browsern unterstützt werden und welche Funktionen damit für Web-Nutzer verfügbar sind. Auf dem Desktop etwa unterstützt Safari die Online-Bezahlung mit Apple Pay, Chrome und Firefox kennen das Bezahlverfahren nicht.

Online-Gaming-Dienste verhindert

Auf dem iPhone legt bislang ausschließlich Apple fest, welche Funktionen von den verfügbaren Browsern unterstützt werden und konnte so auch die Ausbreitung von Online-Gaming-Diensten verhindern. Die Safari-Engine WebKit optimierte sich für den Einsatz von Cloud-Gaming-Angeboten einfach nicht.

Dies könnte sich schon bald ändern. Ebenso wie Apple derzeit die Freigabe alternativer App Stores vorbereitet, um mit erwarteten rechtlichen Vorgaben der Europäischen Union zu reagieren, soll der Konzern auch die Freigabe echter Safari-Alternativen ins Auge gefasst haben und bereitet seine mobilen Betriebssysteme entsprechend vor.

Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg schreibt: