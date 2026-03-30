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Umsatzbeteiligung fließt nur bei "echten" Apps

Safari für iOS: Web-Apps bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück
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Eine aktuelle Übersicht von pwa.gripe stellt die Fähigkeiten moderner Webanwendungen auf verschiedenen Plattformen gegenüber. Der Vergleich zeigt deutliche Unterschiede zwischen Android, macOS und Apples mobilen Betriebssystemen. Während Web-Apps unter Android und auf dem Mac auf eine Vielzahl von Systemfunktionen zugreifen können, bleiben entsprechende Möglichkeiten auf iPhone und iPad eingeschränkt.

Pwa Gripe

Besonders auffällig sind fehlende Schnittstellen für Bluetooth, NFC oder Hintergrundprozesse. Auch Funktionen wie die Auswahl von Kontakten, Gesichtserkennung oder der Zugriff auf Geräteinformationen stehen im mobilen Safari nicht zur Verfügung. Selbst grundlegende Erweiterungen wie Hintergrundsynchronisation oder automatisierte Datenabgleiche fehlen. Damit sind Web-Apps auf iOS oft auf einen kleineren Funktionsumfang beschränkt als native Anwendungen.

„Apple’s intentional crippling of Safari on iOS and iPadOS is sacrificing the open web on the altar of more App Store sales.“

Zwar unterstützen auch iPhone und iPad zentrale Webtechnologien wie Offline-Speicherung, Geolokalisierung oder Medienaufnahmen. Für komplexere Anwendungen, etwa im Bereich Automatisierung oder Gerätekommunikation, reichen diese Möglichkeiten jedoch häufig nicht aus.

Umsatzbeteiligung fließt nur bei „echten“ Apps

Die Unterschiede werfen erneut Fragen zur Rolle des Browsers auf Apples Mobilgeräten auf. Anders als auf Android müssen alle Browser auf iOS die Web-Engine von Safari verwenden. Dadurch sind auch alternative Browser an dieselben technischen Grenzen gebunden.

Kritiker sehen darin eine bewusste Einschränkung des offenen Webs zugunsten nativer Apps aus dem App Store. Entwickler könnten gezwungen sein, eigene Anwendungen zu veröffentlichen, statt auf Weblösungen zu setzen. Für Nutzer bedeutet dies häufig zusätzliche Kosten, Installationen und weniger plattformübergreifende Angebote.

Safari Ios

Apple verweist hingegen regelmäßig auf Sicherheits- und Datenschutzaspekte, die bei der Bereitstellung sensibler Schnittstellen eine Rolle spielen. Der Zugriff auf Funktionen wie Bluetooth oder NFC könne Risiken bergen, wenn er unkontrolliert über den Browser erfolgt.
30. März 2026 um 17:46 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Den Sicherheitsaspekt halte ich für einen Vorwand. Wenn Apple wollte, könnten Sie im Browser bestimmt die gleichen Sicherheitsabfragen bereitstellen, wie in den Apps.

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    • Also ich will nicht, dass x-beliebige Webseiten vollen Zugriff auf meine Hardware haben.
      Das Web ist für die Auslieferung von Seiten zuständig. Webapps sind zu >90% von der UX/usability her kompletter Mist

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